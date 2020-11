Eleições em Contagem: pesquisa indica diferença de nove pontos entre candidatos do PT e DEM

Felipe Saliba (DEM) e Marília Campos (PT) disputam o segundo turno em Contagem, terceito maior colégio eleitoral de Minas (foto: Luci Sallum/Campanha Marília Campos/Netun Lima/Campanha Felipe Saliba )

Pesquisa de intenção de voto para prefeito denodas eleições municipais mostra a ex-prefeita(PT) com 54,7% das intenções contra 45,3% do advogado(DEM), quando considerados apenas os votos válidos na simulação estimulada.

O resultado sugere que o candidato do Democratas mais que dobrou o número de eleitores na primeira semana de campanha do returno. Segundo dados da, Marília obteve 41,83% dos votos válidos no primeiro turno. Saliba, que ficou em segundo lugar, conseguiu 18,42% do total de votos e permanece na disputa com a petista pela prefeitura do terceiro município mais populoso do estado.

Na simulação espontânea, Marília lidera com 36,2% das menções. Nesse cenário, Felipe Saliba aparece com 27,9% das intenções de voto e os que não souberam ou não responderam somam 29,7% das referências. Nulos e brancos reúnem 3,3% dos entrevistados.

(foto: Arte: Marco Faleiro/E.M)

A uma semana da eleição, que ocorre no próximo domingo (29), os candidatos seguem na busca pelos 427.575 contagenses aptos a votar. Enquanto Saliba aposta no diálogo intenso e na companhia de Ademir Lucas, ex-chefe do Executivo local, para se apresentar ao eleitor, Marília costura acordos políticos com partidos e lideranças, como o Republicanos, partido do terceiro colocado na primeira votação, Doutor Wellington, e o PDT, de Ivayr Soalheiro, que ficou em quarto lugar.

A margem de erro da pesquisa é de 3,98 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa Soberano entrevistou 600 eleitores no dia 20 de novembro. O índice de confiança estimado é de 95%. O levantamento realizado pela Soberano Instituto de Pesquisas foi registrado no TRE-MG sob o número MG-01828/2020.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz