Eleições 2020: Presidente do TRE fará maratona nas cidades com segundo turno

O presidente do Tribunal, desembargador Alexandre Victor de Carvalho irá começar a jornada por Governador Valadares, onde vai acompanhar a emissão da zerésima, às 7 horas (foto: TRE-MG/Divulgação ) movimentação dos eleitores e o trabalho dos mesários nas quatro cidades mineiras que terão segundo turno – Contagem, Governador Valadares, Juiz de Fora e Uberaba –, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Alexandre Victor de Carvalho, vai percorrer estes municípios no próximo domingo (29). Para acompanhar ae onasmineiras que terão–, odo, o desembargador Alexandre Victor de Carvalho, vaino próximo domingo (29).





Os deslocamentos contarão com o apoio da Polícia Militar, que vai ceder um avião para transportar o presidente e representantes do TRE que estarão com ele nas visitas. O desembargador começará o dia em Governador Valadares, na Região Leste, onde vai acompanhar a auditoria de verificação da integridade dos sistemas, caso uma seção eleitoral da cidade seja sorteada para o procedimento.





Três seções eleitorais entre os quatro municípios serão sorteadas para essa auditoria no sábado (28). Se nenhuma seção eleitoral de Valadares for sorteada, o presidente acompanhará a emissão da zerésima, documento que prova que a urna ainda não foi utilizada, em local ainda a ser definido. Às 7h, ele abre a sessão permanente da Corte Eleitoral, por meio de videoconferência.





Em seguida, vai para o aeroporto e decola para Uberaba, onde deve chegar por volta de 9h. Na cidade do Triângulo Mineiro, o presidente do TRE vai visitar a sede da Justiça Eleitoral no município e, em seguida, seções eleitorais no Colégio Nossa Senhora das Dores.





A terceira cidade no roteiro será Juiz de Fora, onde o desembargador e a comitiva do TRE chegarão por volta de 12h. Após almoçar, o presidente do Tribunal vai acompanhar a movimentação no Colégio Jesuítas.





Da Zona da Mata, ele segue para Contagem, na Região Metropolitana, onde visitará a unidade do Sesi no Conjunto Assistencial Alvimar Carneiro de Rezende. Às 17h, acompanhará a emissão do boletim de urna na seção 81.





Farão parte da comitiva o juiz auxiliar da Presidência, Joemilson Donizetti Lopes; o vice-presidente do tribunal, desembargador Marcos Lincoln dos Santos; e integrantes da coordenadoria de Comunicação Social. Em cada cidade, o desembargador Alexandre Victor de Carvalho será acompanhado também pelo juiz diretor do Foro Eleitoral local: Leonardo Lima Publio (Contagem), Anacleto Falci (Governador Valadares), José Alfredo Vieira (Juiz de Fora) e Fabiano Garcia Veronez (Uberaba).





A última parada do desembargador Alexandre Victor de Carvalho será a sede do TRE, em Belo Horizonte, onde encerrará o plantão da Corte Eleitoral. Às 19h, dará uma entrevista coletiva no auditório do tribunal, que será transmitida ao vivo no canal do TRE no YouTube.