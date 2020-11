Prefeito de Joaíma, no Jequitinhonha, é reeleito por 2 votos de diferença

Joaíma, cidade do Vale do Jequitinhonha, teve uma eleição disputada voto a voto por dois candidatos: o atual prefeito Daurinho Barreto (Cidadania) e Abinaldo Botelho (Solidariedade), seu oponente. Daurinho Barreto foi reeleito por apenas 2 votos de diferença. Ele obteve 50,01% dos votos válidos (3.680 votos), enquanto o seu adversário, Abinaldo Botelho, obteve 49,99% (3.678 votos).





Abinaldo Botelho não se abateu com o resultado, nem contestou a vontade popular. Em sua rede social, ele se mostrou agradecido e confiante. “Continuaremos a sonhar com uma cidade justa e com oportunidades para todos. Agradecemos a todos aqueles que lutaram conosco. Foi uma linda campanha, com grande apoio popular. Hoje eu só tenho a agradecer ao povo de Joaíma pelo carinho e confiança. Que Deus abençoe a nossa cidade”, disse.









Daurinho Barreto tem 57 anos, é casado, possui Ensino Médio completo. Abinaldo Barreto tem 50 anos, e também possui o Ensino Médio completo. Na eleição de 2016, os dois candidatos também foram adversários, mas em um cenário bem diferente do atual, em uma disputa que envolveu 4 concorrentes à prefeitura. Daurinho foi eleito com 56,78% dos votos válidos e Abinaldo com 19,21. Na ocasião, Daurinho era filiado ao PPS e Abinaldo, ao PSL.