Prefeito que receita ozônio no ânus contra COVID-19 é reeleito

Água com sal

O prefeito de, em Santa Catarina,(MDB) conseguiu se reeleger ancorado, em grande parte, por um debate bizarro: o uso de ozônio via retal, que ele próprio vem receitando Ele ganhou com uma diferença de três mil votos, do segundo colocado, Robison Coelho (PSDB).A reeleição de Morastoni tem um gosto de ir à forra. Em seu primeiro mandato como prefeito de Itajaí pelo, em 2008, com a máquina na mão, ele foi derrotado nas urnas peloJandir Bellini (PP).Morastoni é médico e nessa pandemia do coronavírus tem defendido tratamentos não convencionais, sem aval da Organização Mundial da Saúde (OMS), para curar aBem avaliado antes do início da pandemia, além da distribuição de homeopatia ecomo “prevenção” ao vírus, Morastoni ainda usou de dessa receita do ozônio, sem qualquer comprovação científica, para se reeleger.A campanha ia bem, com Morastoni em primeiro lugar com folga nas pesquisas, quando um incidente quase o derrubou do cargo de prefeito.Um problema na barragem de cunha salina, que evita que a água do mar se misture à captação, deixou a água salgada nas torneiras de Itajaí e Navegantes por mais de 20 dias.O incidente na reta final da campanha refletiu nas pesquisas e acabou sendo solucionado, mas acabou respingando no resultado eleitoral, que terminou apertado.