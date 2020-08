Prefeito sugere aplicação de ozônio no ânus para combater coronavírus

A prefeitura sugeriu ainda a homeopatia como tratamento da doença (foto: Reprodução)

A prefeitura de Itajaí, cidade localizada em Santa Catarina, já causou muitadurante a pandemia do novo coronavírus por defender métodos de tratamento completamente fora do padrão adotado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A mais nova tentativa do prefeito Volnei Morastoni (MDB), que é médico, será a aplicação de ozônio nodos pacientes.