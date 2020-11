Placar apertado define eleição em duas cidades do Norte de Minas

Em Porteinha, a eleição para prefeito foi definida por 11 votos de diferença (foto: Prefeitura de Porterinha/divulgação)

(38,7 mil habitantes) ei (17,3 mil habitantes), ambas notiveram, com os vencedores da disputa da prefeitura sendo definidos por placar apertado.





Em Porteirinha, o empresário e ex-prefeito Juracy Freire (PP) venceu o produtor rural Hermínio Martins (PSB) por uma diferença 11 votos. Um fato que chamou a atenção foi que, antes do término da apuração, no domingo (15) à noite, partidários do perdedor chegaram. Em Itacarambi, a escolha do comando da prefeitura foi definida pela

Em Porteirinha, por volta das 22h de domingo, a apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontava o candidato com uma frente de 16 votos sobre seu adversário. No entanto, de acordo com uma morador da cidade, na sequência, foram computados os votos de uma urna da comunidade rural de Gorgulho, que deu a vitória para Freire.

Conforme o mesmo morador, o ex-prefeito teve 27 votos a mais do que Hermínio em Gorgulho. Com isso, mudou o placar, ficando na frente com uma diferença de 11 votos.



De acordo com o resultado do TSE, Juracy Freire teve 9.385 votos (40,58%) e Hermínio Martins alcançou 9.374 votos (40,53%. O terceiro colocado na disputa, Wilson Marcos (Solidariedade), recebeu 4.189 votos (18,11%).

O candidato Hermínio Martins foi apoiado pelo atual prefeito de Porteirinha, Silvanei Batista (PSB), que está no segundo mandato . Nas eleições de 2012 e 2016, Silvanei derrotou Juracy Freire.

Em Itacarambi, a atual prefeita, a médica Nívia Oliveira (PP) foi reeleita com 4.203 votos (45,22%), superando o professor Paulo Azevedo (DEM), que conquistou 4,198 votos (45,17%).

A eleição contou com a participação de outros dois candidatos, que, juntos, ficaram com menos de 10% da votação: o advogado Erwin Fucks Junior (Avante), 533 votos (5,33%) e o administrador Sebastião Alves dos Santos, o Tiãozinho (PT), 360 votos (3,87%).

Conforme um apoiador da prefeita Nívia Oliveira, durante grande parte da apuração pelo TSE, no domingo à noite, enquanto eram contados os votos da área urbana, o candidato Paulo Azevedo ficou à frente, chegando até a uma vantagem de 200 votos, o que motivou comemoração por parte dos seus eleitores.



Mas, quando começou a apuração das urnas da zona rural, Nivea tirou a vantagem do adversário e, no final, saiu vencedora pela diferença de cinco votos.