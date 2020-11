Onde vota a família Bolsonaro? Veja os locais

Família Bolsonaro (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Em meio ae um cenário diferente do último pleito, avai às urnas neste domingo (15).são os nomes mais esperados pela população nas zonas de votação. O filho 03 do presidente,, concorre ao sexto mandato como vereador do Rio de Janeiro. A ideia da família é reeleger o vereador para poder sentir como anda o apoio ao governo em seu reduto eleitoral . Mas afinal, ondea família Bolsonaro?