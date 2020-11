Bolsonaro faz campanha para o filho Carlos e testa apoio no Rio

(foto: Reprodução/Facebook Carlos Bolsonaro) Jair Bolsonaro deve viajar para o Rio de Janeiro neste domingo (15/11) para votar e reforçar o apoio ao filho Carlos Bolsonaro, que concorre ao sexto mandato como vereador da capital fluminense. A ideia é reeleger o filho, mas também sentir como anda o apoio ao governo em seu reduto eleitoral. O presidentedeve viajar para oneste domingo (15/11) para votar e reforçar o apoio ao filho, que concorre ao sexto mandato como vereador da. A ideia é reeleger o filho, mas também sentir como anda o apoio ao governo em seu reduto eleitoral.









"Se você está contente comigo, obviamente, e é da capital do Rio de Janeiro, é a essa pessoa que tenho gratidão", reforçou o presidente, agradecendo a atuação de Carlos Bolsonaro na sua campanha à presidência da República, em 2018.





Na noite dessa sexta-feira (13), Carlos Bolsonaro compartilhou o vídeo do pai nas redes sociais, mas manteve o tom cauteloso que tem adotado publicamente nas últimas semanas. "Eleição só se ganha quando se contam os votos... apesar de tudo poder acontecer de forma induzida ou natural, antes e depois do processo encerrado. Jamais cantemos qualquer tipo de grito antes do tempo", escreveu.





Um mês atrás, o vereador chegou a dizer que a reeleição à Câmara Municipal do Rio de Janeiro corria risco. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele alegou que só tinha R$ 10 mil de recursos próprios e R$ 10 mil de doações do pai para a campanha, já que decidiu não usar os recursos do Fundo Eleitoral. Por isso, pediu doações pela internet para evitar a eleição de "pessoas que não estão nem um pouco preocupadas na utilização do fundão" ou "talvez não represente os ideais que os senhores desejam".





Nos bastidores, contudo, já se fala em mais um recorde de votos na eleição do "Zero Dois", que foi o vereador mais votado no Rio de Janeiro em 2016. Porém, pesquisa Datafolha divulgada nessa semana mostrou que a aprovação do governo Bolsonaro caiu de 34% para 28% no Rio. Por isso, o resultado da eleição de Carlos Bolsonaro pode servir de termômetro em relação ao apoio ao presidente na capital fluminense.

Acompanhe ao vivo a apuração das urnas neste domingo (15), a partir das 17h, pelo uai.com.br e em.com.br.