Após declarações polêmicas do pai, Eduardo defende Bolsonaro: 'Só fala a verdade e o que o povo precisa saber'

Jair e Eduardo Bolsonaro (foto: Instagram/Reprodução)

"O presidente não se permite falar diferente e baixar a cabeça para o politicamente correto", escreveu. "Sua sinceridade expõe a certeza de quem só fala a verdade e o que o povo precisa saber. Que assim continue", declarou.

Bolsonaro disse que sua vida está uma “desgraça” e que ele só tem “problema o tempo todo”.



Durante cerimônia de lançamento do programa de retomada do turismo, o presidente fez diversas declarações polêmicas. Além de chamar os brasileiros de ‘maricas’,

“Não vou jamais tecer elogios para mim, jamais. A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo, não tenho paz para absolutamente nada”, discursou.





O presidente também culpou a imprensa pelas notícias da pandemia e chamou os repórteres presentes de “urubus”.





“Essa pandemia foi superdimensionada. Já vai ser manchete isso amanhã. Vão falar que eu não tenho sentimento por aqueles que morreram. Tenho sentimento, mas é superdimensionada. Tudo que eu falei sobre o vírus, lá atrás, quando eu apanhava como um cão sarnento, se comprova agora”, disse o presidente.

(sem partido), defendeu as declarações do pai feitas na terça-feira (10). Bolsonaro disse que o Brasil é um país de "maricas". De acordo com o presidente, "tudo agora é pandemia".