Após encontro com Moro, Luciano Huck almoça com Maia: 'Minha turma'

, cotado paraserpresidenciais de 2022, almoçou na tarde desta segunda-feira (9) com o presidente da Câmara dos Deputados,. O encontro acontece um dia depois dese encontrar com o ex-ministro da Justiça e Segurança Publicapara discutir uma colaboração em uma futura chapa.

Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim , do jornal O Globo, um interlocutor afirmou que Huck disse que a “turma dele” era “essa aqui”, fazendo referência a Maia.





Ainda segundo a reportagem, Huck disse que conversou com Moro, e os governadores do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). “Este é o momento para conversar”, disse o apresentador aos presentes.









Nos bastidores do governo, o encontro de Moro com Luciano Huck teve grande repercussão.Mais cedo, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, chegou a chamar Moro de traidor . “Não basta trair no governo, trair na saída, tem que continuar flertando com a traição. É um triplo mortal carpado.”

Huck é crítico frequente do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Diversas vezes, ele usou as redes para fazer críticas ao governo. Durante a pandemia, Luciano afirmou que o governo bolsonarista "sonega informações aos cidadãos e comete crime". Ele também chamou Bolsonaro de incompetente e autoritário.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz