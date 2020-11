Ministro manda indireta para Moro: 'Não basta trair no governo tem que continuar flertando com a traição'

Fábio Faria e Sérgio Moro (foto: Agência Brasil/Reprodução) ministro das Comunicações do governo Jair Bolsonaro (sem partido), Fábio Faria, mandou uma indireta nesta segunda-feira (9) para o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro. O post feito no Twitter vem após Moro dizer que procura dialogar com nomes que buscam uma alternativa entre o cenário de polarização entre direita e esquerda no Brasil. (sem partido),, mandou umanesta segunda-feira (9) para o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública. O post feito no Twitter vem após Moro dizer que procura dialogar com nomes que buscam uma alternativa entre o cenário deentre direita e esquerda no Brasil.

Não basta trair no governo, trair na saída, tem que continuar flertando com a traição.

É um triplo mortal carpado! %u2014 Fábio Faria %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@fabiofaria5555) November 9, 2020





Após se encontrar com o apresentador Luciano Huck , cotado para candidato a presidente em 2022, Moro disse em entrevista ao jornal o Globo que ficaria “desapontado" caso o país chegasse em 2022 e tivesse apenas cenários polarizados como aconteceu nas últimas eleições em 2018.





“O brasileiro tem um perfil mais moderado e essa moderação favorece comportamentos de tolerância, que é o que nós precisamos, e o fim desse ciclo de ódio, que envolve principalmente as figuras do presidente Bolsonaro e igualmente do PT, especialmente o ex-presidente Lula”, afirmou o ex-ministro.









Diversas vezes, ele usou as redes para fazer críticas ao governo. Durante a pandemia, O encontro de Moro com Luciano gerou bastante repercussão nos bastidores do governo. Isso porque o apresentador é crítico assíduo do atual presidente.Diversas vezes, ele usou as redes para fazer críticas ao governo. Durante a pandemia, Luciano já afirmou que o governo bolsonarista "sonega informações aos cidadãos e comete crime". Ele também chamou Bolsonaro de incompetente e autoritário.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz