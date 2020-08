Luciano Huck sobre Bolsonaro: 'Autoritário e nada democrático. Por que tanto nervosismo?'

Com 13 milhões de seguidores no Twitter, Luciano Huck está entre os nomes cotados para a disputa de 2022 (foto: Redes Sociais/Reprodução) Luciano Huck, cotado como pré-candidato à Presidência nas eleições de 2022, usou o Twitter nesta segunda-feira (24) para criticar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) após ameaças feitas por ele a um repórter. "Autoritário e nada democrático. Por que tanto nervosismo?”, escreveu. O apresentadorcotado como pré-candidato àusou o Twitter nesta segunda-feira (24) para criticar o presidenteapós ameaças feitas por ele a um repórter. "Autoritário e nada democrático. Por que tanto nervosismo?”, escreveu.

Em um post no Twitter, o apresentador fala que "quem deveria dar exemplo ao país ameaça de porrada um jornalista que apenas faz seu trabalho no domingo".



De acordo com com ele, "tentar calar a imprensa é buscar esconder o que é de interesse público".

No último domingo, Bolsonaro ameaçou um repórter ao dizer que estava com vontade de “encher a boca” dele de porrada. O presidente se irritou ao ser questionado sobre os depósitos feitos pelo ex-assessor Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michelle Bolsonaro.





Na manhã de hoje, o presidente voltou a ofender profissionais de imprensa. O fato ocorreu em um evento, no Palácio do Planalto, voltado para médicos que receitam hidroxicloroquina para pacientes com COVID-19. Bolsonaro disse que jornalista ‘bundão’ tem menos chance de sobreviver ao coronavírus do que ele próprio.









Com 13 milhões de seguidores no Twitter, Luciano Huck está entre os nomes cotados para a disputa de 2022. Essa não é a primeira vez que Huck usa as redes para fazer críticas ao governo. Durante a pandemia, ele já afirmou que o governo bolsonarista "sonega informações aos cidadãos e comete crime" e chamou o presidente de ineficiente.



*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz