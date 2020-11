Eleição: veja a agenda dos candidatos à PBH nesta segunda (9)

Primeiro turno dos pleitos municipais está agendado para o próximo dia 15. (foto: Paulo Miranda/EM/D.A Press)

A corrida eleitoral em Belo Horizonte está na reta final. Nos momentos derradeiros, candidatos optaram por intensificar agendas presenciais, como caminhadas e visitas. Veja, abaixo, a programação de cada um deles para esta segunda-feira (9).Trabalho na PBH durante todo o dia, com atendimento à imprensa às 12h.Encontro com movimentos LGBTQIA+, sessão de fotos para veículo de imprensa e reunião com a coordenação de campanha.Pela manhã, reunião com empresários e visita ao Bairro Céu Azul. À tarde, gravações. Durante a noite, jantar com líderes católicos.Pela manhã, tem entrevista com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte e visita a Associação de Amigos e Usuários de Medicamentos Excepcionais (Assaumex). Na parte da tarde, faz caminhada no Barreiro.O candidato segue internado em virtude da COVID-19.Agenda no Bairro Capitão Eduardo. Depois, caminhadas nos bairros Padre Eustáquio e Jardim Montanhês.Gravação de programa eleitoral.Atos no Centro da Cidade e gravação de peça audiovisual. À noite, reunião remota com correligionários.Pela manhã, tem reunião com lojistas do Bairro Santa Amélia e representantes comerciais do segmento PET. Na parte da tarde, faz reunião on-line com a diretoria da Associação Mineira de Empresas de Moda (Amem) e tem entrevista on-line para o Portal iG.Atividades partidárias internas.Pela manhã, concede entrevista para a RecordTV, grava programa de rádio e TV e faz corpo a corpo no Restaurante Popular do Centro. Na parte da tarde, faz campanha na "Barraca do 13", na Praça Sete.Além das atividades parlamentares, faz caminhada nos bairros Jardim Montanhês e Ouro Preto. Mais tarde, visita à Feira dos Produtores, encontro com cooperativistas e debate virtual.

Rodrigo Paiva (Novo): Visita ao Hospital São Francisco, no Bairro Concórdia, e reuniões com a Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis de Belo Horizonte (Asmare) e o secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico. Agendas na Cidade Administrativa, encontro remoto com representantes dos servidores municipais e, depois, evento ao lado de correligionários.



Wadson Ribeiro (PCdoB): Reuniões partidária e da coordenação de campanha. No fim da tarde, faz caminhada no Bairro Boa Vista.



Wanderson Rocha (PSTU): Pela manhã, panfleta no Bairro Paulo VI. Entre o fim da tarde e o início da noite, será sabatinado pelos Diários Associados.





Primeiro turno de votação nas eleições 2020 será em 15 novembro. Confira nosso guia

Eleições 2020: como votar, datas e horários

15 de novembro e, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado em 29 de novembro de 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos. O primeiro turno das eleições 2020 será eme, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado emde 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos.







O que muda nas eleições 2020?

Muitas mudanças foram feitas pela Justiça Eleitoral para os candidatos a prefeito e vereador durante o período eleitoral de 2020. Além disso, os eleitores também terão de se adaptar às novas normas para os dias de votação, como a abertura antecipada das seções eleitorais e as regras de higiene que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).









Como justificar o voto nas eleições 2020?

Os eleitores poderão optar por justificar o voto de três formas:

No dia das eleições: o eleitor que estiver fora de sua cidade pode justificar a ausência em qualquer local de votação, das 7h às 17h. O eleitor deverá ter o número do título, um documento oficial de identificação e o formulário de justificativa preenchido.





Depois das eleições: preenchendo o formulário de justificativa em qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento ao eleitor em até 60 dias após a votação.





A justificativa também poderá ser feita no aplicativo e-Título.





Eleições 2020 em Belo Horizonte









Para acompanhar a cobertura completa das eleições em BH, acesse nosso especial