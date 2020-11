Sistema eleitoral do Brasil dá de 10 em agilidade no dos EUA

Urna eletrônica utilizada no Brasil: país tem a eleição mais informatizada de todo o mundo (foto: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press) Além de movimentar milhares de americanos, a eleição mais polarizada dos últimos anos dos Estados Unidos chamou a atenção dos brasileiros por outro motivo. Incomum para nós, o tempo de apuração e a estrutura eleitoral do país mais poderoso do mundo repercutiram. Nos EUA, as urnas foram fechadas na terça-feira e o ganhador só foi conhecido no sábado, sendo que os votos ainda continuam sendo apurados. Especialistas apostam que, com a possibilidade de os candidatos Donald Trump e Joe Biden pedirem a recontagem de votos em alguns estados, a apuração possa se estender por mais dias e até semanas.





No Brasil, na última disputa presidencial, em 2018, as urnas foram fechadas às 17h. Cerca de três horas depois, a ministra Rosa Weber, à época presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), anunciou a vitória de Jair Bolsonaro. O modelo direto de votação e a urna eletrônica, usada em todas as unidades da Federação desde 2000, explicam essa diferença. O Brasil tem a maior eleição informatizada do mundo.