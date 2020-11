Demandas locais e o coronavírus ditam rumos na reta final das campanhas em Minas

Equipe do Exército dedetiza contra a COVID-19 o Mercado Municipal de Montes Claros, no Norte de Minas, onde há 9 candidatos a prefeito (foto: Exército/Divulgação - 9/9/20)



Temas locais e relacionados à pandemia de COVID-19 têm predominado e devem ser essenciais na decisão dos eleitores. Em cidades-polo de Minas Gerais, é também esperada disputa acirrada. O cientista político Carlos Ranulfo, do Departamento de Ciência Política da UFMG, considera que a campanha municipal deste ano transcorre com foco em questões locais, sem vínculo com a polarização, em nível nacional, entre o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e a oposição. “Esta é uma eleição com temas locais e com predominância da questão da pandemia”, assegura.

O especialista destaca que a polarização política a que os brasileiros assistiram no pleito de 2018 não se repete nestas eleições porque os problemas são outros, de cunho local. “Os eleitores das capitais e de outras cidades não vão votar pensando na polarização Bolsonaro versus esquerda ou versus PT. Isso, eventualmente, pode acontecer. Mas, no geral, o que motiva o eleitor é pensar na sua cidade. E, nesse sentido, temos o problema da pandemia”, relata.

Entre as grandes cidades do estado, Uberaba, no Triângulo Mineiro, mostra uma das disputas mais acirradas, com a escolha do futuro gestor municipal caminhando para o segundo turno. No início da campanha, o deputado estadual Delegado Heli Grilo (PSL) e o ex-deputado estadual Tony Carlos (PTB) saíram na frente na sondagem sobre a preferência do eleitorado na cidade.

Contudo, a última pesquisa Ibope para a eleição municipal de Uberaba, divulgada na quinta-feira pela TV Integração (afiliada da Rede Globo), mostrou o crescimento da candidatura da empresária Elisa Saúde (Solidariedade), que estava distante dos preferidos nas consultas anteriores. Com 16% das intenções de voto, ela apareceu em terceiro lugar na nova pesquisa, atrás de Tony Carlos (21%) e de Delegado Heli Grilo (20%). Em quarto lugar está o vereador Thiago Mariscal (PSC), com 10%, seguido dos candidatos Antônio Lerin (PDT), 5%; e Patrícia Melo (PT), 5%.

Na vizinha Uberlândia, o prefeito Odelmo Leão (PP) concorre à reeleição com a possibilidade sair vitorioso no primeiro turno. Na última pesquisa do Ibope sobre as eleições no município, encomendada pela TV Integração (afiliada Rede Globo) e divulgada em outubro, Odelmo apareceu com 51% da preferência, bem à frente dos demais candidatos. Em segundo lugar no levantamento ficou o candidato Adriano Zago (PDT), com 8%, seguido de Felipe Attiê (PTB), 7%. Na quarta posição, ficaram empatados os candidatos Lourival Santos (MDB) e Thiago Fernandes (PSL), ambos com 4%.





Cabo de guerra No extremo oposto, em Montes Claros, no Norte de Minas, ainda não foram divulgadas pesquisas sem vínculo partidário. De acordo com analistas e pessoas ligadas ao meio político local, o prefeito Humberto Souto (Cidadania), candidato à re- eleição, está bem da frente de seus concorrentes, e tem chances de ganhar a eleição no primeiro turno.