Juiz de Fora tem disputa apertada pela prefeitura

Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, a disputa deverá se arrastar para o segundo turno e ainda não se sabe quais os dois candidatos que irão para a etapa final do pleito, que conta com 11 concorrentes. Pesquisa Ibope divulgada no município, em outubro, mostrou o empresário Wilzon Rezato (PSB) na liderança, favorecido por 29% da preferência dos entrevistados, seguido da deputada federal Margarida Salomão (PT), com 25%. A petista concorre à prefeitura pela quarta vez consecutiva.

No levantamento, encomendado pela TV Integração (afiliada da Rede Globo), em terceiro lugar apareceu a deputada estadual Sheila Oliveira (PSL), com 12% das intenções de voto. A quarta colocada na pesquisa foi a delegada licenciada da Polícia Civil Ione Barbosa (Republicanos), com 3%. Ione tem o apoio do prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas.

Ele foi eleito vice-prefeito em 2016 e assumiu a prefeitura em 2018, quando o ex-titular, Bruno Siqueira (MDB), renunciou ao cargo com a intenção de tentar uma vaga no Senado. Siqueira optou por concorrer à vaga de deputado estadual, mas não foi eleito.

Em Contagem, na rgião metropolitana, pesquisas divulgadas até agora mostram a deputada estadual e ex-prefeita Marília Campos (PT) bem à frente dos demais concorrentes, e com grande possibilidade de ganhar a eleição no primeiro turno.

Marília Campos conseguiu fechar acordo com o MDB, do grupo do ex-governador Newton Cardoso e do filho dele, o deputado federal Newton Júnior. O MDB indicou o vice da petista, o ex-deputado estadual Ricardo Faria.

Em Betim (RMBH), as pesquisas divulgadas mostram a liderança do prefeito e candidato à reeleição, Vitório Medioli (PSD), com a possibilidade de vitória no primeiro turno. Ele tem como principal concorrente a ex-prefeita Maria do Carmo Lara (PT).





Grande BH Ainda na região metropolitana, em Ribeirão das Neves, o atual prefeito, Junynho Martins (DEM), também tem chance de liquidar a fatura em 15 de novembro. De acordo com pesquisa da F5 Atualiza Dados, encomendada pela TV Alterosa e divulgada pelo Estado de Minas em agosto, Martins está na liderança, com 38,24% das intenções de voto, bem à frente do segundo colocado, o vereador Vanderlei (Delei) Rocha (Republicanos), com 9,97%. Em terceiro lugar ficou o policial militar Whashington Modesto Junior (PTB), com 2,94%.