Preferidos nas intenções de voto podem levar 6 prefeituras no 1º turno

Em BH, pesquisa mais recente do Instituto Datafolha indica que o prefeito Alexandre Kalil (PSD) conta com 65% das intenções de voto, enquanto o segundo colocado, João Vitor Xavier (Cidadania), tem 7% (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 19/10/20 )

Minas Gerais tem nove cidades com mais de 200 mil eleitores, sujeitas à eleição para prefeito e vice-prefeito em dois turnos. Desse universo, em seis delas a escolha dos novos gestores poderá ser resolvida já no primeiro turno, no próximo domingo, com um dos candidatos alcançando 50% dos votos válidos mais um, de acordo com as pesquisas de intenção de voto. Os chefes do Executivo de grandes cidades mineiras que concorrem a novo mandato tendem a ser favorecidos pela avaliação do desempenho deles ao conduzir as medidas de combate à pandemia do novo coronavírus.





A deputada estadual Marília Campos (PT) lidera com folga a disputa em Contagem, na Região Metropolitana de BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 10/6/20)

Prefeitos de seis municípios do estado com mais de 200 mil eleitores concorrem à reeleição. Cinco deles têm chances de liquidar a fatura no primeiro turno, se as pesquisas e os analistas políticos estiverem corretos. Além de Alexandre Kalil (PSD), em Belo Horizonte, estão em situação confortável frente aos concorrentes Vitório Medioli (PSD), em Betim, e Juninho Martins (DEM), em Ribeirão das Neves, ambos municípios da região metropolitana da capial; Odelmo Leão (PP), de Uberlândia, no Triângulo Mineiro; e Humberto Souto (Cidadania), de Montes Claros, no Norte de Minas.



Fila em cartório de Ribeirão das Neves, na Grande BH, onde a probabilidade é de que as eleições se estendam ao segundo turno (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 6/3/20)

Integra também o time dos candidatos dos maiores colégios eleitorais do estado com possibilidade de vencerem o páreo no próximo domingo a deputada estadual Marília Campos (PT), que, de acordo com as pesquisas, lidera com folga a corrida à Prefeitura de Contagem, na Grande BH. O atual prefeito do município, Alex Freitas (sem partido), não concorre a um segundo mandato.

Na reta final das campanhas, os candidatos que estão no bloco do segundo pelotão nas pesquisas de intenção de voto dessas cidades deverão aproveitar ao máximo o tempo que resta e intensificar a caça aos eleitores para “empurrar” a disputa para o segundo turno, no dia 29. Por causa das restrições impostas pela COVID-19, os concorrentes a prefeito das cidades-polo têm recorrido às redes sociais e ao horário gratuito da propaganda eleitoral no rádio e na televisão para divulgar suas propostas. Mas, isso não tem impedido a realização de carreatas e caminhadas em busca de votos, com o uso de máscaras de proteção e outras medidas para impedir a propagação do vírus.

As três cidades mineiras em que há mais probabilidade de definição dos prefeito e vice-prefeito só no segundo turno são Uberaba (Triângulo), Juiz de Fora (Zona da Mata) e Governador Valadares (Leste do estado). Nesta última, o chefe do Executivo municipal, André Merlo (PSDB), tenta se manter no cargo. Em agosto, o prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas (PSDB), decidiu não disputar a reeleição, e em Uberaba, Paulo Piau (MDB) já está no segundo mandato à frente da prefeitura e, por isso, não pode concorrer neste ano.





Pandemia O impacto crucial da pandemia do coronavírus na reeleição é destacado pelo professor Carlos Ranulfo, do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). “Claro que a questão da pandemia influencia como o eleitorado vota. Se o eleitor concorda que o prefeito fez uma boa gestão – que enfrentou bem a questão da COVID-19, esse prefeito vai ter voto. Se o eleitor considera que o prefeito atuou mal, isso vai ser ruim para o prefeito. Essa questão é crucial. Isso facilita mais ainda a reeleição de prefeitos que tenham feito boa gestão da pandemia”, avalia.