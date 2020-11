Previsão em Governador Valadares é de decisão da disputa em segundo turno

Corrida no município do Leste de Minas deve ir a uma inédita segunda fase

Pela primeira vez, neste ano, Governador Valadares, no Leste de Minas Gerais, após ter alcançado 200 mil eleitores, tem a previsão da eleição para prefeito e vice-prefeito em dois turnos. A situação só muda se, no próximo domingo, um candidato alcançar 50% dos votos válidos mais um. Depois do registro das candidaturas, não foram divulgadas pesquisas eleitorais no município. A expectativa de quem acompanha as campanhas dos concorrentes é de que a disputa se resolva no segundo turno.

pesquisa sobre a briga pela Prefeitura de Governador Valadares, feita pelo Instituto F 5 Atualiza Dados e encomendada pela TV Alterosa, divulgada ainda em agosto pelo Estado de Minas, apontou disputa acirrada entre o prefeito André Merlo (PSDB) e o vice-prefeito, Luciano de Oliveira e Silva (PSC), o Dr. Luciano. Merlo apareceu com 20,87% das intenções de voto, seguido por Dr. Luciano, com 14,02%. O terceiro colocado no levantamento foi o deputado federal Leonardo Monteiro (PT), que tem a preferência de 10,68%, seguido de Coronel Lacerda (PSL), com 5,18%; e da vereadora Rosemay Mafra (PSB), com 2,84%.