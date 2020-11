Após quarentena em SP, candidata do PCO em BH panfleta contra Bolsonaro no Centro

Ao lado de militantes, Marília Domingues fez campanha neste domingo. (foto: Sebastião Pessoa/PCO)

A candidata do Partido da Causa Operária () à Prefeitura de, Marília Domingues, faz neste fim de semana as primeiras agendas presenciais de campanha. Após cumprir quarentena em São Paulo por conta da asma que a coloca no grupo de risco para o novo, a postulante ao Executivo municipal veio à capital mineira. Neste domingo e no sábado (7), ela panfletou no Centro da cidade contra o governo de Jair Bolsonaro (sem partido).Neste domingo,caminhou pela Feira de Arte e Artesanato da Avenida Afonso Pena, a Feira Hippie. Ontem, esteve na Praça Sete. O PCO defende, em seu programa partidário, a saída dedo Palácio do Planalto.A legenda quer, ainda, que o petista Luiz Inácioda Silva possa concorrer à presidência em 2022. Atualmente, ele está inelegível.No último domingo, omostrou que Marília vinha promovendo atos remotos de campanha, já que estava fora de BH. As atividades presenciais eram tocadas por militantes da Causa Operária.“A gente sempre considera que o melhor é estar no corpo a corpo, falar com as pessoas olhando nos olhos. Mas, realmente, é uma questão de força maior, de saúde. Então, temos que respeitar”, explicou.Ela adiantou que organizava, junto ao partido, os planos para passar uma temporada em BH. No próximo dia 10, a estudante será sabatinada presencialmente por jornalistas dos Diários Associados.As atividades deste fim de semana foram conjuntas: Sebastião Pessoa, representante da sigla na corrida eleitoral em Contagem, na região metropolitana, participou dos atos e fez sua campanha.Ao contrário do que aconteceu com representantes do PCO em anos anteriores, o registro da candidatura de Marília foi aprovado pela Justiça Eleitoral. Ela está, portanto, apta a aparecer nas urnas. Em 2018, ela concorreu a uma cadeira na Câmara dos Deputados.O PCO tem chapa “puro-sangue” para a disputa na capital mineira. O vice-candidato é Silvanio Vilaça.A sigla nasceu quando a corrente responsável por sua fundação foi expulsa do PT. Legalmente, o PCO existe desde 1995.Segundo a mais recente pesquisa do Datafolha , Marília Domingues tem menos de 1% das intenções de voto.