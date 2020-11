Bolsonaro muda o tom sobre Trump: 'Não é a pessoa mais importante do mundo'

Bolsonaro já parece estar conformado com a provável vitória de Joe Biden para a presidência dos EUA (foto: Alan Santos/PR)





Durante cerimônia nesta manhã em Santa Catarina que marcou a formatura de 600 novos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o brasileiro destacou que “Trump não é a pessoa mais importante do mundo”.





Ao discursar para os formandos da corporação, Bolsonaro comentou que “o momento do Brasil ainda é difícil” e que acompanha a política internacional porque “temos nossas preferências, e o que acontece lá fora interessa para cada um de nós aqui dentro”.









Bolsonaro sempre declarou preferência por Trump e contava com a reeleição do atual presidente dos Estados Unidos. Desde que assumiu o seu mandato no ano passado, o brasileiro adotou uma postura mais alinhada ao republicano, motivado principalmente por posicionamentos ideológicos, e esperava que ele derrotasse Biden na eleição norte-americana para seguir aprimorando o relacionamento com Trump.





Além disso, Bolsonaro tem se colocado contra o candidato do partido Democrata porque Biden já fez duras críticas à forma como o governo brasileiro tem combatido os incêndios florestais. Desde o início da sua campanha pela Casa Branca, Biden tem prometido mobilizar outros países a cobrar do Brasil uma resposta mais eficaz ao desmatamento da Amazônia, do Pantanal e de outros biomas, caso seja eleito.





No momento, o democrata está à frente de Trump na apuração dos votos e está próximo de atingir os 270 delegados necessários para garantir a vitória nas urnas. Nesta manhã, Biden aumentou as chances de ser eleito ao virar a disputa nos estados da Pensilvânia e da Geórgia, que até a quinta-feira (5) eram dominados por Trump.









(foto: Frederic J. BROWN/AFP - 26/10/20)

Como funciona o Colégio Eleitoral? Os 538 integrantes do chamado Colégio Eleitoral se reúnem nas respectivas capitais de seus estados a cada quatro anos após a eleição para designar o vencedor. Para vencer, um candidato à presidência deve obter a maioria absoluta dos votos do Colégio: 270.



Sistema eleitoral complexo é desafio



Pandemia de COVID-19 aumentou votação pelo correio ou antecipado, o que representa um desafio técnico, humano e também legal em milhares de jurisdições. Saiba o que pode dar errado na apuração dos votos nos EUA Planos de governo de Trump e Biden



O que muda para o Brasil? Vitória do democrata ou do republicano terá implicações sobre o aprofundamento das relações comerciais bilaterais entre os países, sobre a política externa brasileira e o posicionamento político ideológico de Jair Bolsonaro no âmbito internacional, avaliam especialistas em política externa. Entenda o que muda para o Brasil Confira as principais propostas de governo de Trump e Biden para os Estados Unidos e o mundo neste infográfico interativo . Separamos oito assuntos-chave para mostrar quais são os projetos dos republicanos e dos democratas.

Por mais que Bolsonaro tenha dito que atual presidente norte-americano teve a "humildade" de reconhecer que não é a pessoa mais importante do mundo, o republicano não vai aceitar a derrota na eleição tão facilmente. Trump tem alegado, sem apresentar provas, fraude na apuração em alguns estados do país e já prometeu que vai pedir na Justiça a recontagem dos votos nesses locais.

