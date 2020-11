Eleições nos EUA: Biden vira sobre Trump na Pensilvânia e apuração avança

Biden está cada vez mais próximo de ganhar as eleições para a presidência dos Estados Unidos (foto: JIM WATSON / AFP) Joe Biden, representante do Partido Democrata na eleição para a presidência dos Estados Unidos, confirmou a reação no estado da Pensilvânia e passou Donald Trump na contagem parcial de votos, nesta sexta-feira (6). Com 95% das urnas apuradas, Biden tem, até o momento, 3.295.304 votos, contra 3.289.717 do republicano Trump, que concorre à reeleição. , representante do Partido Democrata na eleição para a presidência dos, confirmou a reação no estado dae passouna contagem parcial de votos, nesta sexta-feira (6). Com 95% das urnas apuradas, Biden tem, até o momento, 3.295.304 votos, contra 3.289.717 do republicano Trump, que concorre à reeleição.









A divergência ocorre por causa do Arizona, com 11 delegados. Alguns veículos já dão a vitória do oponente de Trump como certa por lá. Trump, por sua vez, já contabilizou 214 delegados.





Nos últimos dias, a apuração na Pensilvânia mostrou que Joe Biden estava reagindo no estado. Pouco depois do fechamento das urnas, a diferença de votos para Donald Trump estava em 500 mil, passando para 300 mil posteriormente. No início desta sexta, o democrata estava distante do republicano por 18 mil votos.