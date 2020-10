Trump x Biden: o que propõem os candidatos em 8 assuntos-chave para os EUA e o mundo

(foto: BBC)

Tanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quanto seu rival democrata nas eleições de 3 de novembro, Joe Biden, dizem que o futuro do país estará em jogo nas urnas.

Mas quão diferentes realmente são as propostas que cada um deles tem para os próximos quatro anos?

Desde a maneira de lidar com ade, passando pela relação com oaté a entrada de profissionais altamente qualificados no país, os planos do republicano e do democrata para o governo da maior potência mundial são, em grande parte, diferentes.

No entanto, também trazem alguns pontos em comum.

Com base no que ambos disseram e fizeram em suas respectivas campanhas, a BBC News Brasil reuniu, neste interativo, as principais posições dos candidatos à Presidência dos EUA nos temas mais que serão mais importantes para o país e o mundo nos próximos anos.

(foto: BBC)

