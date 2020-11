Biden vira na Geórgia, com quase 100% das urnas apuradas

(foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O candidato democrata Joe Biden virou o jogo na Geórgia. Agora, ele está com 2.449.371 votos contra 2.448.454 do republicano Donald Trump. 99% das urnas estão apuradas no estado.





Segundo a Associated Press (AP), se o cenário se confirmar, Joe Biden pode chegar a 280 delegados no Colégio Eleitoral - ultrapassando o mínimo de 270 para ser eleito.





O cenário pode mudar, entretanto, se Donald Trump virar o jogo no Arizona. O estado passa por recontagem e outros veículos de imprensa ainda assim projetam a vitória de Biden lá; apesar disso, a disputa ainda está em aberto.

A Geórgia é um estado tradicionalmente republicano. Vale ressaltar que por lá não há recontagem automática dos votos. Se houver uma diferença de até 0,5% (cenário atual) entre os candidatos, o perdedor pode entrar com pedido de recontagem.





Além de Geórgia e Arizona, os votos ainda seguem sendo apurados em Nevada, Carolina do Norte e Pensilvânia.