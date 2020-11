Por causa de fake news, emissoras dos Estados Unidos cortam transmissão de discurso de Trump

No discurso, o presidente acusou o adversário, Joe Biden, de estar 'roubando' votos (foto: CHIP SOMODEVILLA / Getty Images via AFP)

As maiores redes dedos Estados Unidos — CBS, ABC e NBC — cortaram a transmissão do discurso do presidente Donaldantes de acabar por conter informações falsas, na noite desta quinta-feira (5/11). O candidato à reeleição afirmou, mais uma vez, que há fraudes nas eleições, porém, não apresentou provas.