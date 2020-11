Eleições nos EUA: última vez que um presidente não se reelegeu foi há 27 anos

Há grande probabilidade de os americanos alternarem o poder (foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP ) reeleger, historicamente, funciona nos Estados Unidos. A última vez que um presidente não chegou a um segundo mandato foi em 1993, há 27 anos, quando o republicano George H. W. Bush, o pai, foi derrotado para o democrata Bill Clinton. A tentativa de se, historicamente, funciona nos Estados Unidos. A última vez que um presidente não chegou a um segundo mandato foi em 1993, há 27 anos, quando o republicano George H. W. Bush, o pai, foi derrotado para o democrata Bill Clinton.

Dos 25 presidentes dos Estados Unidos que tentaram reeleição, 16 conseguiram levar a melhor na disputa eleitoral (64%). A maioria também venceu no voto popular. No total, os EUA tiveram 45 presidentes até o momento. Entretanto, especialistas afirmam que, nas eleições deste ano, há grande probabilidade de os americanos alternarem o poder, pois a conjuntura atual parece mais desfavorável a Donald Trump, que tenta reeleição.

Desses 16 presidentes reeleitos, 10 eram republicanos, cinco democratas e um independente. O último se trata do primeiro presidente dos EUA, George Washington, que concorreu às duas primeiras eleições sem oposição. Foi ele também que instituiu a tradição do chefe de Estado americano ocupar o cargo por apenas dois mandatos.

Essa tradição seguiu até Franklin Roosevelt, que se reelegeu por três vezes. No entanto, ele morreu no início do seu quarto mandato vítima de um derrame cerebral, em 1945. Até então, não havia proibição legal sobre um presidente tentar um terceiro mandato. Mas, em 1947, o Congresso americano aprovou a 22ª emenda Constitucional que estabeleceu regras para a reeleição presidencial, vetando a possibilidade de reeleição por mais de uma vez. Em 1951, a emenda foi aprovada pelos estados americanos e passou a vigorar.

