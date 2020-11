'Não acho que a eleição vai ser nacionalizada', diz João Vítor Xavier sobre corrida eleitoral em BH

LEIA MAIS 19:52 - 04/11/2020 João Vítor Xavier prega diálogo com cidades vizinhas, Bolsonaro e Zema para melhorar o transporte público de BH Questionado em entrevista ao Estado de Minas sobre como isso pode impactar nos votos recebidos dele, João Vítor Xavier se coloca distante da situação. Segundo o também deputado federal de Minas Gerais, a eleição da capital mineira não deve ser “nacionalizada” a este ponto de um apoio do presidente decidir algo.





“Estou na briga pelo voto do cidadão de BH. Não acho que a eleição vá ser nacionalizada, todo mundo que gosta do presidente Bolsonaro e quiser votar em mim, o voto é bem-vindo, recebo de bom grado, e digo a ele que terei com o presidente Bolsonaro e a mais respeitosa das relações e a mais frutífera para BH. É o que desejo construir com o presidente. Não acho que o eleitor de BH está buscando com apadrinhamento político para votar, sim um projeto para a cidade. E fazer uma comparação do que tem hoje e do que está sendo oferecido, para decidir se fica com o que tem ou se merece mais”, afirmou.





João Vítor Xavier frisou que quer ter uma boa relação com Bolsonaro. Segundo o candidato, diálogos com o presidente podem garantir o progresso de BH.





“Acredito que merece mais e que pode ter mais. E para BH ter mais, precisa de um prefeito, sim, que converse com o presidente da República, e vou bater na porta do Bolsonaro, vou pedir toda ajuda para BH, será tratado no meu governo com tapete vermelho, com todo respeito de uma autoridade que é. E aí não me interessa se as pessoas gostam da figura ou não, ele foi eleito de maneira democrática, republicana, é o presidente, e preciso dele como prefeito de BH”, completou.