João Vítor Xavier prega diálogo com cidades vizinhas, Bolsonaro e Zema para melhorar o transporte público de BH

João Vítor Xavier é crítico quanto à atual política de transporte público em BH (foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press) Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais deste ano, João Vítor Xavier (Cidadania) coloca a integração como ponto crucial para melhorar o transporte público da capital mineira. Nesta quarta-feira, o também deputado estadual foi o nono concorrente a ser sabatinado pelos Diários Associados (Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa). Candidato ànasdeste ano,(Cidadania) coloca a integração como ponto crucial para melhorar o transporte público da capital mineira. Nesta quarta-feira, o também deputado estadual foi o nono concorrente a ser sabatinado pelos(Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa).









“É uma área que precisamos de diálogo. Tem que sentar com prefeitos das cidades vizinhas, conversar com governos do estadual e federal. Vou buscar ser um prefeito do diálogo, da conversa, com presidente Bolsonaro, governador Zema e prefeitos vizinhos”, iniciou.





Em seguida, João Vítor Xavier deu o exemplo de uma moradora de uma cidade vizinha e que trabalha em BH. O candidato afirmou que, com tamanha unidade, é possível reduzir o preço da passagem dos preços de ônibus da capital mineira, por exemplo, que atualmente é R$ 4,50.





“Uma pessoa, que acorda de manhã em Betim, a Dona Maria, e trabalha na área hospitalar de BH, pega um ônibus de Betim a Contagem. Desce no Eldorado, pega um metrô até a Praça da Estação, e de lá um ônibus suplementar ao seu hospital. Pegou ônibus intermunicipal, que é responsabilidade do estado, um metrô, federal, e o ônibus da prefeitura ou do consórcio. Se você não sentar na mesa para conversar, você não consegue integrar o transporte. Só com isso você consegue cobrar uma passagem mais justa e dar serviço melhor. O povo de BH paga a segunda passagem mais cara, paga um para metrô e ônibus e o serviço é ruim”, completou o candidato.





O sorteio que definiu a ordem de entrevistados ocorreu em 2 de outubro, na sede dos Diários Associados. Depois de João Vítor Xavier (Cidadania), Alexandre Kalil (PSD) será o sabatinado. Na sexta-feira, será a vez de Professor Wendell Mesquita (Solidariedade).





Entre os dias 9 e 11 de novembro, os Diários Associados receberão, respectivamente, Wanderson Rocha (PSTU), Marília Domingues (PCO) e Lafayette Andrada (Republicanos). A última postulante a participar será Luisa Barreto (PSDB), no dia 12.





Fabiano Cazeca (Pros), Rodrigo Paiva (Novo), Nilmário Miranda (PT), Bruno Engler (PRTB), Áurea Carolina (Psol), Cabo Xavier (PMB), Marcelo Souza e Silva (Patriota) e Wadson Ribeiro (PCdoB) já foram sabatinados pelos Diários Associados.