Na arrancada final da campanha a prefeito de BH, candidatos contam voto a voto

Prestação de contas, segundo o prefeito Alexandre Kalil, é destaque na reta final





“Planejamento de campanha é só mostrar o que fizemos em quatro anos. Prestação de contas. Quanto mais tempo tiver de programa, mais temos que mostrar. Se fosse daqui a 20 dias, teríamos mais tempo para mostrar. Só temos alguns dias para mostrar um décimo do que fizemos nesta cidade”, disse Kalil, ao ser questionado pela reportagem.





O nome mais próximo a Kalil, de acordo com a pesquisa Ibope, é João Vítor Xavier (Cidadania). O candidato, que também é deputado estadual, concentra 8% das intenções de voto e tem 10% dos votos válidos. Ele tentará seguir na linha de trabalho já feito e não dá muita importância aos números prévios.



Para João Vítor Xavier, próximos 15 dias serão dedicados aos eleitores nas ruas (foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press) “Não desqualifico as pesquisas, mas não me prendo a elas. O eleitor está muito dinâmico, basta ver 2018. Erraram tudo. O trabalho segue, independentemente de pesquisa, estou muito confiante e muito animado. Vamos tentar fazer de forma mais abrangente, com novas reuniões, campanhas de rua, caminhadas, trabalho intenso. Também estamos sendo muito bem acolhidos pelos partidos, por apoiadores, e só posso agradecer a eles. Continuo acreditando no que se mostra na rua, e não no papel”, disse.





Deputada federal, a candidata Áurea Carolina (Psol) é a terceira colocada na corrida eleitoral, de acordo com a pesquisa Ibope. Com 5% de intenção de voto e 6% dos votos válidos, a congressista coloca a campanha nas ruas e conversas como ponto crucial para concretizar o “vira voto”. “A gente vai intensificar esse trabalho que já é nossa marca, que é estar junto das pessoas. Temos conversado com pessoas em situação de rua, recentemente falamos com microempresários, a fim de fomentar a economia criativa. Então, nossa agenda é priorizar da periferia ao Centro, para priorizar o combate às desigualdades econômicas”, afirma.





Conquistar voto a voto é o principal, agora, segundo Áurea Carolina. “Temos apostado em pessoas que já nos conhecem para que elas convençam familiares, conhecidos, para que possamos ter uma arrancada que pode surpreender nesta reta final. Também, é claro, seguiremos ativas nas redes sociais.”





Cabos eleitorais

Outro deputado estadual mineiro na corrida, Bruno Engler (PRTB) é o quarto candidato mais bem colocado na pesquisa Ibope. Aos 23 anos, tem 3% das intenções de voto e soma 4% dos votos válidos. Engler, apoiado publicamente pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), reconhece o forte apoio, mas diz que quer caminhar com as próprias pernas no chamado “sprint final” (arrancada, na expressão em inglês) para a Prefeitura de BH.



Mostrar metas contra as desigualdades é prioridade no radar de Áurea Carolina (foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press) “Primeiro, não confio nessas pesquisas. Em 2018, erraram todos os cenários possíveis e em vários níveis. Foi um caos. Mas nossa campanha seguirá firme, e tem atuação forte em redes sociais, mesmo sem tempo de TV e rádio. Temos campanha forte de rua também e vamos continuar também levando esse movimento para as ruas, fortalecendo nossa situação para ir à urna”, destacou Engler. Sobre o apoio do presidente, diz que Bolsonaro não deve vir a BH no primeiro turno das eleições. “Mas, as pessoas que acompanham o presidente certamente podem me conhecer via ele, que é importante”, disse.





Ex-ministro dos Direitos Humanos e ex-deputado federal, Nilmário Miranda (PT) completa o grupo dos candidatos melhor posicionados, com 2% das intenções de voto e idêntico percentual de votos válidos. A estratégia, na reta final da campanha, será intensificar a atuação nas ruas, usando fortes cabos eleitorais do partido.“Já tenho uma idade mais avançada, então não estava indo às ruas. Mas agora, depois que vimos e planejamos tudo, temos condições de sair com seguran





ça. Além das campanhas de rua, vamos nos encontrar com aquelas entidades e setores identificados conosco e principalmente com o partido. Outra coisa é que vamos começar a gravar programas eleitorais de rádio e TV com o presidente Lula, junto dele, pois é um nome forte, foi o melhor nome que tivemos na política. (Fernando) Haddad também. Isso pode nos ajudar muito nesta reta final”, afirmou Nilmário.

A 11 dias dasmunicipais, os cincomais bem colocados na pesquisa de intenção de voto feita pelo Ibope, – a mais recente, divulgada na última quinta-feira –, começam a direcionar melhor o rumo final da campanha. Enquanto quatro pretendentes tentam “virar voto” e converter aceitação, o atual prefeito e favorito à reeleição,(PSD), busca se manter como o principal concorrente. BH tem outros 10 nomes na disputa para a prefeitura neste ano. O primeiro turno das eleições municipais será no dia 15 e o segundo, caso ocorra, será no dia 29.