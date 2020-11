João Vítor Xavier busca referência em São Paulo para aprimorar saúde em BH

João Vítor Xavier diz que quer copiar 'o que deu certo' em São Paulo (foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press) candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais deste ano, João Vítor Xavier (Cidadania) acredita que a saúde é o principal problema da cidade atualmente. O também deputado estadual propõe um plano, inspirado em uma ação em São Paulo, para agilizar o atendimento à população e enfatizou que o Executivo tem recursos para investir em novas alternativas. Um dos 15à Prefeitura de Belo Horizonte nasdeste ano,(Cidadania) acredita que aé o principal problema da cidade atualmente. O também deputado estadual propõe um plano, inspirado em uma ação em, para agilizar o atendimento à população e enfatizou que o Executivo tem recursos para investir em novas





"E numa cidade que tem orçamento robusto como é esse é comum encontrarmos em reuniões pessoas que estão perdendo a vista pois não faz cirurgia de catarata. Pessoas que têm parentes que morreram esperando uma consulta especializada. Outro dia estava no Olhos D'Água e encontrei um senhor destruído emocionalmente pois a esposa está com câncer, e quando ligaram para falar da cirurgia do pai, já tinha morrido. Para falar da mãe, já tinha morrido. A gente tem o projeto chamado Virada da Saúde, que é uma cópia do que se fez em São Paulo, lá era chamado Corujão da Saúde", afirmou, em entrevista ao Estado de Minas.





João Vítor Xavier diz que o projeto é baseado em parcerias com instituições privadas. Segundo o candidato, isso faria com que os horários de atendimentos fossem mais variados, com maior capacidade para atingir o maior número possível.





parcerias com iniciativas privadas, hospitais privados de BH, Mater Dei, Lifecenter, Felício Rocho, Biocor, para que no horário noturno, quando normalmente estão absolutamente vazios a gente possa atender a população que está na fila de espera. Estava em uma reunião e perguntaram: ‘Você gostaria de ser atendido duas da manhã?’."



"Copiamos, e prefiro copiar o que é bom do que inventar o que é ruim. Vamos fazer parcerias com iniciativas privadas, hospitais privados de BH, Mater Dei, Lifecenter, Felício Rocho, Biocor, para que no horário noturno, quando normalmente estão absolutamente vazios a gente possa atender a população que está na fila de espera. Estava em uma reunião e perguntaram: 'Você gostaria de ser atendido duas da manhã?'."

"Entre ser atendido duas da manhã e sair tratado, encaminhado, e ficar um ano e meio esperando por atendimento, espero ser atendido meia noite, uma duas, quatro da manhã. Esse o sentimento que tenho majoritário das pessoas. Desespero é tanto que mesmo que seja em horário inadequado é melhor ser atendido. A gente faz uma conta de 2% do orçamento da saúde para esse programa", completou.