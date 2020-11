João Vítor Xavier coloca geração de emprego como prioridade para BH

'Emprego, emprego e emprego', diz João Vítor Xavier sobre prioridade para BH (foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press) Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais deste ano a ser sabatinado pelos Diários Associados, João Vítor Xavier (Cidadania) vê a geração de emprego como prioridade para a cidade no momento. Segundo o concorrente, “não tem programa social mais importante que o emprego”. Nono candidato ànasdeste ano a ser sabatinado pelos(Cidadania) vê a geração de emprego como prioridade para a cidade no momento. Segundo o concorrente, “não tem programa social mais importante que o emprego”.





Estado de Minas. "Tenho dito, inclusive no programa, que tenho três prioridades: emprego, emprego e emprego. Está pegando, meninada quando eu passo na rua brinca com isso, e é uma maneira de sintetizar a importância que dou a esse tema no momento. Não tem programa social mais importante que o emprego, através do emprego que as pessoas desenvolvem suas vidas, oportunidades, que crescem, acendem, que você gera uma sociedade mais forte e justa. Dando oportunidade de trabalho, depois que a pessoa seja melhor remunerada", disse, em entrevista ao





Também deputado estadual de Minas Gerais, João Vítor estende o problema para todo o Brasil. Contudo, o candidato afirma que a prefeitura da capital mineira tem mecanismos para garantir o fomento da atividade econômica por meio do emprego.





“Essa é a grande dificuldade do Brasil no momento, não é só de BH nem só de Minas, é do Brasil. Essa é uma preocupação que tenho. Acredito que a Prefeitura de BH tem mecanismos importante para desenvolver emprego em BH, para retomar crescimento econômico da cidade e para dar oportunidade aos belo-horizontinos e belo-horizontinas de ingressar no mercado de trabalho e retornar depois e um ano difícil a todo mundo”, completou.