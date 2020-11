Mourão defende neutralidade do Brasil caso eleições americanas sejam judicializadas

Mourão garantiu que o Brasil vai manter bom relacionamento com os Estados Unidos independentemente do resultado (foto: Romério Cunha/VPR) Hamilton Mourão, se posicionou nesta terça-feira (3) em relação às eleições americanas. Mourão foi na contramão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que apoia a recondução de Donald Trump à Casa Branca, e defendeu neutralidade do Brasil em caso de judicialização do pleito americano. O vice-presidente da República,, se posicionou nesta terça-feira (3) em relação às eleições americanas. Mourão foi na contramão do presidente(sem partido), que apoia a recondução deà Casa Branca, e defendeu neutralidade do Brasil em caso de judicialização do pleito americano.





O general justificou sua opinião por “princípio constitucional” e disse que o Brasil não deve entrar em assuntos internos de outros países. "Não temos nada a ver com as questões internas americanas. Isso é princípio constitucional nosso. A gente não admite ingerência nos nossos assuntos internos e também não fazemos nos assuntos internos dos outros", afirmou o vice-presidente.









"O relacionamento do Brasil com os Estados Unidos é um relacionamento de Estado para Estado, independentemente do governo que estiver lá. Claro que cada governo tem suas prioridades, tem suas características pontuais, mas, no conjunto da obra, nós vamos continuar com as mesmas ligações", disse.





Nesta manhã, Bolsonaro utilizou as redes sociais para dizer que o pleito americano chama a atenção de todo o globo e que, por isso, suspeitas de interferência internacional podem recair sobre o resultado da votação . Questionado sobre a fala do presidente, Mourão minimizou, classificando o fato como “bobagem”.





"Isso é bobagem. Opinião pessoal dele. Se bem que quando o presidente fala, ele fala por todos do governo.”





Amazônia





Apesar de falar que o Brasil vai manter o bom relacionamento com os Estados Unidos independente do resultado, Mourão criticou a fala de Biden de que “vai reunir o mundo inteiro” para tratar da proteção da Amazônia. O vice-presidente disse que o candidato precisa se preocupar com políticas internas ambientais.