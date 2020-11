COVID-19: 'Quem decide é o presidente', diz Mourão sobre compra de vacinas

(foto: Ed Alves/CB)

Dias depois de afirmar que o governo federal vai comprar da CoronaVac, vacina contra o novo coronavírus em desenvolvimento pelo Instituto Butantan e a empresa chinesa Sinovac, o vice-presidente Hamilton Mourão mudou o discurso e disse que a palavra final caberá ao presidente Jair Bolsonaro.









Na última sexta-feira (30/10), o general garantiu, em entrevista à revista Veja, que o governo federal não fugiria da responsabilidade de adquirir as futuras vacinas contra a covid-19 e que disponibilizaria recursos ao Instituto Butantan para a compra de doses da CoronaVac. No mesmo dia, Bolsonaro rebateu Mourão e frisou que a decisão seria dele.





O presidente tem se colocado contra a CoronaVac principalmente por conta da participação do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), no processo de testagem do imunizante no país.





"O que eu quis colocar (na entrevista) é o seguinte: a vacina é a vacina brasileira, produzida aqui no Brasil. Óbvio que o presidente vai tomar a decisão que for melhor para o conjunto da população brasileira, que é a responsabilidade dele. Vamos aguardar, essa vacina não é uma coisa tão simples", comentou Mourão, nesta terça.





Butantan não foi informado de cancelamento





Há duas semanas, o Ministério da Saúde anunciou um acordo com o Instituto Butantan que firmou a intenção de em adquirir 46 milhões de doses da CoronaVac, desde que a vacina receba o certificado da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).





Irritado, Bolsonaro anunciou o cancelamento do acordo e disse que o governo não iria investir em nenhuma vacina que viesse da China. Apesar disso, o Butantan alega que ainda não recebeu nenhuma documentação oficial sobre a suspensão do protocolo.





"O Instituto Butantan permanece na expectativa do Ministério da Saúde adquirir as doses da vacina Coronavac. Até o momento, o Butantan não recebeu nenhuma comunicação formal por parte do Ministério da Saúde sobre o protocolo de intenções assinado durante reunião com governadores de 24 Estados brasileiros realizada em 20 de outubro", informou o instituto, em nota, na última sexta-feira.