Ministro Eduardo Pazuello testa negativo para COVID-19 e tem alta

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, refez o teste para o novo coronavírus nesta terça-feira (3/11) e teve diagnóstico negativo para COVID-19. Com isso, o general teve alta do Hospital das Forças Armadas (HFA). O Ministério da Saúde não confirmou a informação, obtida através de fontes pelo Correio Braziliense.









Pazuello testou positivo para COVID-19 em 21 de outubro e foi internado em um hospital particular na última sexta-feira (30). No domingo (1/11), o general recebeu alta hospitalar às 11h30, mas, no mesmo dia, foi internado no HFA para 'análise da equipe médica que o acompanha desde o início do tratamento para COVID-19'.





Apesar de não divulgar o motivo da transferência ao HFA, o ministério informou que o procedimento é 'regulamentar para o tratamento que teve início em unidade de saúde militar'.