Trump ou Biden? Equipe de Bolsonaro traça três possibilidades de desfecho nos EUA

Pandemia de COVID-19 aumentou votação pelo correio ou antecipado, o que representa um desafio técnico, humano e também legal em milhares de jurisdições. Saiba o que pode dar errado na apuração dos votos nos EUA

Planos de governo de Trump e Biden





O que muda para o Brasil? Vitória do democrata ou do republicano terá implicações sobre o aprofundamento das relações comerciais bilaterais entre os países, sobre a política externa brasileira e o posicionamento político ideológico de Jair Bolsonaro no âmbito internacional, avaliam especialistas em política externa. Entenda o que muda para o Brasil Confira as principais propostas de governo de Trump e Biden para os Estados Unidos e o mundo neste infográfico interativo . Separamos oito assuntos-chave para mostrar quais são os projetos dos republicanos e dos democratas.

O presidente Jair(sem partido) e sua equipe de Relações Internacionais traçou três cenários para os rumos da relação entre Brasil e Estados Unidos após a eleição desta terça-feira. Na melhor hipótese cogitada pelo Palácio do Planalto, o republicano Donald, que tem grande simpatia de Bolsonaro, triunfa. Em outras duas possibilidades, contudo, o vitorioso seria Joe, do Partido Democrata. As informações são da CNN Brasil.Se Trump for reeleito, o Brasil mantém a política conservadora e as relações com os EUA seguirão a toada atual. Ainda conforme a CNN, Filipe Martins, assessor de Assuntos Internacionais do governo federal, estima que, para vencer, os Republicanos precisarão de ao menos 280 delegados. O colégio eleitoral estadunidense é composto por 580 pessoas.Em outra hipótese, a vitória de Biden seria contestada judicialmente por Trump. Se isso ocorrer, o, pregando cautela, optaria por esperar o desfecho do imbróglio, sem se comprometer.Se Biden triunfar, mas não houver reclamações por parte dos republicanos, o Brasil pretende manter o conservadorismo em sua agenda. A relação com os, contudo, passaria a ser formal, sem a proximidade que Bolsonaro demonstra ter quando o assunto é Donald Trump.Nesta terça, pelo Twitter, o presidente levantou suspeitas sobre possível “ingerência externa” no resultado do pleito Os 538 integrantes do chamado Colégio Eleitoral se reúnem nas respectivas capitais de seus estados a cada quatro anos após a eleição para designar o vencedor. Para vencer, um candidato à presidência deve obter a maioria absoluta dos votos do Colégio: 270. Saiba como funcionam os colégios eleitorais