Eleição nos EUA não vai mudar política do Irã, afirma aiatolá

Aiatolá é o líder supremo do Irã. (foto: AFP PHOTO / HO / KHAMENEI.IR)

As eleições presidenciais nosnão terão "nenhum efeito" na linha política dea respeito de Washington, declarou nesta terça-feira o guia supremo iraniano, Ali Khamenei.

"A respeito dos Estados Unidos, seguimos uma política sensata, calculada e específica e esta política não pode ser afetada pelas mudanças de pessoas em Washington", declarou Khamenei em um discurso por ocasião da festa muçulmana que recorda o nascimento do profeta

"Hoje é o dia das eleições nos Estados Unidos. Podem acontecer coisas, mas isto não nos afeta. Nossa política está bem definida e o ir e vir das pessoas (na Casa Branca) não terá nenhum efeito", insistiu.

Os americanos escolhem nesta terça-feira o novo presidente. A votação coincide com o 41º aniversário da tomada de reféns na embaixada dos Estados Unidos em Teerã, em 4 de novembro de 1979.

O episódio violento, que terminou 444 dias depois com a libertação de 52 americanos, provocou a ruptura das relações diplomáticas entre Washington e Teerã.

Irã e Estados Unidos viveram nos últimos meses importantes momentos de tensão devido à situação no Golfo e ao programa nuclear iraniano, objeto de um acordo internacional em 2015 do qual Washington se retirou em 2018.

O adversário do presidente Donald Trump, o democrata Joe Biden, afirmou que se vencer as eleições pretende propor ao Irã um "caminho realista para retornar à via diplomática".





