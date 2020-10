Eleição: veja a agenda dos candidatos à PBH neste domingo (1º)

Primeiro turno está agendado para o próximo dia 15. (foto: Paulo Miranda/EM/D.A Press)

Este domingo (1º) é o penúltimo antes do primeiro turno da eleição municipal, prevista para o próximo dia 15. Em, os candidatos a prefeito tiraram o dia para encontros, gravações, visitas e outras agendas. Parte deles aposta na tradicional Feira de Arte e Artesanato da Avenida Afonso Pena, aVeja, abaixo, a programação de cada um deles:Não divulgou compromissos de campanha.Visita aos bairros Alto Vera Cruz e Francisco Sá.Visitará igrejas durante a noite.Não divulgou compromissos de campanha.Diagnosticado com a COVID-19, está em isolamento domiciliar. Não fará atividades remotas neste domingo.Gravação de inserções para rádio e TV.Almoço com familiares e gravação de programa eleitoral.Pela manhã, atos na Lagoa Seca e na Praça JK. Depois, carreatas pela cidade.Sem compromissos de campanha neste domingo.Atividades internas de campanha.Caminhada pela Feira Hippie e gravação de programa eleitoral.Ida à Feira Hippie e caminhada na Vila Cemig e reunião com equipe de campanha. Pela manhã e à noite, encontros com líderes religiosos.Carreata e panfletagem com correligionário candidato a vereador; caminhada com cães no Bairro Castelo.Pela manhã, caminhadas e corpo a corpo com candidatos a vereador no Alto Vera Cruz e, depois, na Feira Hippie. Depois, reuniões nos bairros Taquaril, Cachoeirinha e Aparecida.Atividades com candidata a vereador no Barreiro.

15 de novembro e, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado em 29 de novembro de 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos. O primeiro turno das eleições 2020 será eme, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado emde 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos.







O que muda nas eleições 2020?

Muitas mudanças foram feitas pela Justiça Eleitoral para os candidatos a prefeito e vereador durante o período eleitoral de 2020. Além disso, os eleitores também terão de se adaptar às novas normas para os dias de votação, como a abertura antecipada das seções eleitorais e as regras de higiene que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).









Como justificar o voto nas eleições 2020?

Os eleitores poderão optar por justificar o voto de três formas:

No dia das eleições: o eleitor que estiver fora de sua cidade pode justificar a ausência em qualquer local de votação, das 7h às 17h. O eleitor deverá ter o número do título, um documento oficial de identificação e o formulário de justificativa preenchido.





Depois das eleições: preenchendo o formulário de justificativa em qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento ao eleitor em até 60 dias após a votação.





A justificativa também poderá ser feita no aplicativo e-Título.





Eleições 2020 em Belo Horizonte









