BH: Marcelo Souza e Silva quer corredores de ônibus em avenidas para desafogar trânsito

“Waze dos ônibus"

Para otimizar a mobilidade urbana e dar fôlego ao transporte público em Belo Horizonte,Souza e Silva (Patriota), candidato à prefeitura da capital, propõe a construção de corredores de ônibus no centro das avenidase Pedro II. Em entrevista ao, ele detalhou suas propostas para o setor.“Os corredores, quando feitos nas laterais, “matam” comércio e serviços — e vamos precisar dessas empresas para a geração de empregos”, explicou.O postulante ao Executivo municipal pensa, também, em intervenções no Anel Rodoviário. O objetivo principal é dar segurança a pedestres e motoristas.“(É preciso) fazer pequenas intervenções em cruzamentos que causam congestionamentos e modernizar o Anel Rodoviário, para preservar a vida das pessoas que passam por ali”, disse.



Embora a BHTrans ofereça aos passageiros do transporte coletivo painéis e um aplicativo que informam o tempo estimado para a chegada dos veículos às paradas, Marcelo pensa em melhorar o serviço.



Ele quer desenvolver um programa que mostre também o número de pessoas nos ônibus, para dar aos usuários a oportunidade de pensar sobre embarcar ou não.



Durante a explicação, o candidato comparou a proposta ao Waze, GPS utilizado por motoristas de carros de passeio e de aplicativo.



O empresário mira, ainda, a substituição gradual da frota de ônibus. “Precisamos trocar os ônibus para dar mais conforto e segurança. Estamos falando dos ônibus elétricos, ainda caros. Temos que fazer isso. Lentamente, mas precisamos começar”, opinou.





