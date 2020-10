Cabo Xavier diz que se inspira em prefeito de Colatina (ES): 'Capina lote, pinta ruas'

Cabo Xavier, candidato do Partido da Mulher Brasileira à Prefeitura de Belo Horizonte (foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press)

Cabo Xavier, candidato do PMB à Prefeitura de Belo Horizonte nas “Honestidade, boa vontade política, simplicidade e amor”. Essas são as diretrizes citadas por, candidato do PMB à Prefeitura de Belo Horizonte nas Eleições 2020 . Com promessas de criação de um banco municipal de desenvolvimento econômico, monotrilho, entre outras, o militar de 48 anos que concorre pela primeira vez ao cargo de prefeito da capital afirmou que desconhece o valor do orçamento municipal, que classificou como ‘dado técnico’ que ficarão a cargo de sua ‘equipe técnica’.









“Cito o exemplo do prefeito de Colatina, o Sérgio, que abriu mão das regalias. Capina lote, ajuda a pintar as marquises das ruas, viadutos, cuida dos jardins, com simplicidade. Essa pessoa é meu referencial. É o que eu quero ser para BH. Sem muita firula, sem muita coisa técnica. Com simplicidade. Colatina hoje é referência no mundo. Está entregando a prefeitura com superávit”, declarou o candidato.









Citada por Cabo Xavier como ‘referência no mundo’, Colatina fica no Noroeste do Espírito Santo. Tem aproximadamente 123 mil habitantes e densidade demográfica de 78,90 habitantes/km2, segundo o IBGE

A cidade capixaba registra um índice de desenvolvimento humano (IDH) de 0,746 e ocupa a 5ª posição no ranking estadual, atrás de Vitória (0,845), Vila Velha (0,800), João Neiva (0,753) e Aracruz (0,752). A taxa de mortalidade infantil na cidade é de 12,94 óbitos por mil nascidos vivos.





A título de comparação, Belo Horizonte tem 2,5 milhões de habitantes e densidade demográfica de 7.167,00 hab/km2. A capital mineira tem IDH de 0,810 , segundo maior de Minas Gerais, atrás de Nova Lima (0,813). O índice de mortalidade infantil em BH é de 9,99 óbitos por mil nascidos vivos.





Cabo Xavier foi indagado sobre a diferença entre a complexidade dos problemas entre as duas cidades e se Colatina pode ser usada como exemplo de administração para Belo Horizonte e respondeu: “E por que não? O que eu me proponho não é sair capinando Belo Horizonte, mas ser simples e economizar a máquina pública. Quando eu me referencio nele, falo da sua transparência, honestidade e vontade de fazer. E a coisa deu certo”.

Simplicidade x dados técnicos

O candidato do PMB afirmou diversas vezes durante a entrevista que a simplicidade e a vontade de fazer serão algumas de suas armas para administrar Belo Horizonte, caso seja eleito. Mesmo dizendo desconhecer os valores que a cidade arrecada, ele propõe redução de impostos para auxiliar pequenos empresários a se reestruturarem após a crise causada pela pandemia de COVID-19. Também planeja a construção de um monotrilho e de um banco municipal de desenvolvimento econômico.

Veja abaixo um trecho da entrevista do Cabo Xavier, que será publicada na íntegra neste sábado

EM: Olhando para Belo Horizonte, a cidade que o senhor quer governar, qual foi o orçamento* previsto para 2020?

Cabo Xavier: Não sei te responder. Essas questões técnicas vão ficar a cargo da minha equipe técnica. Não sou técnico em administração. Sou teólogo e graduando em Direito. Mas acredito que com uma boa equipe, vamos estar a par de todas essas coisas para fazer uma boa gestão. Acho que é muito importante para o povo é saber o que a gente quer fazer. Porque o povo não está interessado em dados técnicos. Esses dados técnicos muitas vezes são para deixar o candidato numa situação difícil.





EM: Como o senhor quer governar a cidade sem saber a receita da cidade?

Cabo Xavier: Com honestidade, boa vontade política, simplicidade, amor. Muitos candidatos que vieram com dados técnicos, programa de governo não realizaram nada, roubaram a cidade, colocou BH no rumo do atraso e não resolveu nada disso. Precisamos de gente com boa vontade política, honestidade, e eu tenho essas características.





EM: O senhor fala em metrô, monotrilho, convergência de modais. Qual é o custo estimado e de onde virão os recursos para concretização desses projetos?

Cabo Xavier: Olha, o prefeito não sabe tudo. Por isso ele tem assessorias técnicas. Nossos técnicos é que vão cuidar de dados de como serão os percentuais. O que nós temos é a vontade de fazer a coisa certa. Isso se faz com parcerias. Estamos saindo de um momento de pandemia para uma nova realidade, que serão as parcerias público-privadas. Se BH for bem cuidada e houver diálogo, é possível trazer parcerias para esses projetos.





EM: Mas qual é o custo estimado?

Cabo Xavier: Mais uma vez eu digo que essas questões técnicas é a secretaria técnica que fará o levantamento. Hoje não estou na prefeitura e não tenho como mensurar dados técnicos para apresentar.





EM: O senhor fala em isenção de impostos, que diminuirá a renda do Município e, também, em criação de um banco, que é algo que demanda recursos. De onde vão sair os recursos para a criação de um banco? E essa isenção de impostos não vai agravar ainda mais a situação financeira do Município?

Cabo Xavier: Não, porque os impostos no Brasil estão sempre acima da média. Há um gasto público excessivo e a gente vai ter condição de fazer esse enxugamento. Sobre o banco, vamos buscar parcerias nos governos Federal e Estadual e em mecanismos internacionais de ajuda humanitária.





EM: A que o belo-horizontino pode se apegar para acreditar que a promessa do monotrilho não será apenas um novo sonho, como é a expansão do metrô?

Cabo Xavier: É só olhar quem está prometendo. Eu não sou mandatário. Estou na política tentando uma oportunidade e vendendo para as pessoas uma verdade. Muitos dos candidatos que estão prometendo isso estão no mandato há anos e nunca apresentaram essa proposta como parlamentar. Essa é a grande diferença do que eu quero ser.





*A proposta de lei orçamentária para apresentada pela PBH à A proposta de lei orçamentária para apresentada pela PBH à Câmara Municipal para 2021 prevê que a receita supere R$ 14,3 bilhões (4% a mais do que o projetado para 2020). Cerca de R$ 4,4 bilhões são provenientes de tributos cobrados pelo Município, como IPTU e ISS. Aproximadamente R$6,6 bilhões vêm de repasses dos Governos Federal e Estadual. Dessa receita, 33,3% (R$ 4,7 bilhões) serão investidos na Saúde; 16,30% (R$ 2,3 milhões) em educação e 10,57% (R$ 1,5 bilhão) em previdência social.