Cabo Xavier, candidato do PMB, diz que sua prioridade na PBH será restabelecer o diálogo

Cabo Xavier criticou o atual prefeito, Alexandre Kalil (PSD), e revelou quais serão suas prioridade para Belo Horizonte, caso seja eleito: “Restabelecer o diálogo, que não existe na gestão atual. O atual governo é tirano, arbitrário e se fechou no mundo dele e fechou as portas ao diálogo com segmentos da sociedade”.

Questionado sobre a aparente incoerência de umser o candidato da legenda que leva a ‘’ no nome, o militar disse que respondeu a essa pergunta diversas vezes.Afirmou que a plataforma do partido é “homenagear a mulher e incentivar sua inserção na política, que é pequena não por falta de espaço, mas por falta de interesse.”

