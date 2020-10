Áurea Carolina aposta em preservação socioambiental para resolver problemas causados pela chuva em BH

Áurea Carolina, concorrente do PSOL nas eleições municipais, disse que o problema das enchentes e deslizamentos na capital é consequência de uma política de urbanização equivocada, aplicada desde a época de fundação da cidade.

“Desde a fundação de Belo Horizonte, temos uma política de planejamento urbano muito equivocada, baseada na lógica de sair concretando tudo, canalizando os córregos e rios, matando a força das águas debaixo da terra, para fazer a ideia de uma cidade moderna e avançada. E é tudo ao contrário. Logo nos primeiros anos do surgimento de BH já tivemos registros de inundações causadas por essa política equivocada. Para nossa indignação, de lá para cá esse modelo não mudou. A Prefeitura continua investindo nesse modelo de canalização, como se investir no erro fosse uma hora dar certo. Todos os estudos técnicos e elaborações mais responsáveis e consistentes apontam que é necessário mudar essa lógica”, criticou a candidata.

Áurea Carolina acredita que o caminho é tornar a cidade mais permeável e ‘respeitar as águas’, promovendo a preservação socioambiental.

“O que a gente propõe é que – em vez de sair gastando fortunas com essas grandes obras que vão beneficiar empreiteiros que também querem lucrar à custa da desgraça ambiental e social que esse modelo produz – a gente vai voltar com uma política que foi iniciada em BH, mas que não foi para frente justamente por causa desses interesses. É o Drenurbs , que já teve um caminho positivo de fazer com que a cidade se torne mais permeável. É uma política de drenagem em todo território, bem distribuída, com preservação de áreas verdes, captação de água da chuva. Esse modelo é o que pode dar resultado e não vai dar lucro para as grandes empreiteiras. Aposta na preservação socioambiental e respeita as águas. Outra questão é que precisamos de um planejamento que pense na bacia hidrográfica, porque o limite das águas não respeita o limite do município. O município agride a dinâmica natural das águas. Precisamos ter uma relação com toda a região metropolitana nesse pensamento de como proteger as águas, cuidar das nascentes, ter um processo de recuperação ambiental”, disse.

Apoio popular e geração de emprego

A candidata do PSOL diz que planeja integrar a comunidade no trabalho de preservação socioambiental e redução do impacto das chuvas. Ela afirma que as pessoas que moram nas proximidades de nascentes, rio e córregos devem ser parceiras do Município neste trabalho, que pode inclusive, gerar emprego e renda.“Com apoio a cuidadores socioambientais, a gente tem uma politica para geração de emprego e renda para essas pessoas que já fazem um trabalho tão importante de maneira voluntaria, às vezes com muito sacrifício. Pessoas que moram perto de córregos, de nascentes, que cuidam de pomares, hortas. Essas pessoas precisam ser parceiras e apoiadas pela PBH, para termos essa proteção socioambiental. Isso vai melhorar nossa relação com as águas e reduzir o impacto da cidade nesse problema planetário que é a emergência climática.Ela completa: “A gente respeita a produção científica responsável, voltada para a melhoria das condições sociais e econômicas da nossa cidade. Isso tem um efeito ambiental que não podemos subestimar. Cuidar da vida é também garantir que as pessoas que estão nesses espaços, que são os mais abandonados da cidade, onde não tem saneamento básico, moradia decente, para que elas possam ser aliadas na construção de uma saída para que BH seja um exemplo de proteção socioambiental no país”.