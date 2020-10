'Gestão meia-boca', diz Áurea Carolina sobre atuação de Kalil na Prefeitura de BH

Áurea Carolina, candidata do PSOL à Prefeitura de Belo Horizonte (foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press)



Áurea Carolina, candidata do PSOL à Prefeitura de Belo Horizonte, criticou a gestão do atual prefeito Alexandre Kalil (PSD). Apesar de ter apontado acertos do chefe do Executivo Municipal, como a condução do combate à A deputada federal, candidata do PSOL à Prefeitura de Belo Horizonte, criticou a gestão do atual prefeito Alexandre Kalil (PSD). Apesar de ter apontado acertos do chefe do Executivo Municipal, como a condução do combate à COVID-19 e a aprovação do Plano Diretor , Áurea condenou a atuação de Kalil perante as empresas de ônibus e as relações políticas do prefeito com membros da Câmara Municipal.





Em entrevista ao Estado de Minas, Áurea Carolina classificou a gestão de Alexandre Kalil como “meia-boca”.





“A gestão do Kalil tem a característica de ser muito mais ou menos. Usando um termo popular, uma gestão meia-boca. Não representou um retrocesso terrível como vemos no Governo Federal, Bolsonaro destruindo direitos sociais numa velocidade assustadora, mas também não avançou o quanto seria preciso. Não enfrentou as grandes contradições da nossa cidade”, declarou Áurea Carolina.





A candidata criticou o fato do prefeito não ter cumprido uma de suas promessas de campanha sobre revisar os contratos do Município com as empresas de transporte coletivo.









Áurea também reprovou a política educacional de Kalil, sobretudo a redução da oferta de escolas em tempo integral.





“Na política educacional, a expansão de vagas na educação infantil veio junto com o empobrecimento dessa política, porque reduziu a oferta em tempo integral e ampliou as vagas na rede parceira. E não na rede própria da prefeitura, como nós defendemos. Claro que a rede parceira tem um papel fundamental e precisa ser apoiada, mas a garantia da política pública vem primeiro com o investimento na coisa pública, nos estabelecimentos públicos, na orientação pedagógica. A oferta em tempo integral, principalmente para as mães trabalhadoras, que estão na periferia, é essencial, para proteger o direito das crianças e das mães. Kalil falhou muito nesse aspecto, embora tivesse uma orientação de ampliar o número de vagas”





Por fim, a candidata desaprovou as alianças do prefeito com “setores muito conservadores” da política, tanto na composição da chapa quanto com vereadores belo-horizontinos.





“Kalil tem na sua gestão setores muito conservadores, com uma agenda econômica muito ruim para a população. É só ver o candidato a vice dele, Fuad Nomam, que foi um gestor que atuou no governo estadual de Minas Gerais com uma política de austeridade chamada choque de gestão. Essa política significa uma retração dos investimentos públicos principalmente nas áreas sociais. O estado acaba sendo ausente e omisso nas suas obrigações de garantir serviços necessários para atender a população, mas investe muito em repressão, nessa lógica de controle social da população de maneira muito violenta. Tudo isso está presente na gestão Kalil. É importante a população saber que há interesses em jogo que não podem ser conciliados sempre”, destacou.





Ela completa: “Sabemos que a base do Kalil na Câmara é muito contraditória. Há uma facção fundamentalista, bolsonarista, que apoia a gestão do Kalil e é preciso denunciar isso. Então, Kalil joga às vezes de um lado e de outro de acordo com a conveniência. É um governo de centro”.

Acertos de Kalil

Apesar das críticas, Áurea Carolina também apontou acertos do governo de Alexandre Kalil. O primeiro deles foi o comportamento do prefeito diante da pandemia e sua atuação baseada em critérios técnicos e científicos.





“É preciso admitir que na pandemia, o Kalil teve uma postura correta em se basear numa orientação técnica, científica, sobre as medidas sanitárias. Segurou o isolamento social por um tempo considerável e isso fez com que as taxas de contágio e de morte, comparativamente com outras grandes capitais, fossem menores Isso é resultado de uma política pública. Por outro lado, foi insuficiente a resposta no setor econômico, de apoio pequenos aos comerciantes, pequenos empreendedores, que foram extremamente prejudicados na pandemia”.