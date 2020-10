Eleições 2020: Áurea Carolina diz que redução da desigualdade socioeconômica em BH é prioridade

Áurea Carolina, candidata do PSOL à Prefeitura de BH (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)









A deputada federal(PSOL) foi a candidata à Prefeitura de Belo Horizonte sabatinada nesta nesta quarta-feira pelos jornalistas dos Portal Uai ).Áurea tem como principal bandeira de campanha a luta contra a desigualdade social na capital mineira. Para isso, afirma que pretende fomentar políticas dee renda para os mais necessitados, especialmente mulheres, negros, população LGBT, indígenas e pessoas com deficiência.“Nossa candidatura tem como prioridade enfrentar a desigualdade socioeconômica em Belo Horizonte, para promover uma cidade justa, acolhedora, saudável e sustentável para todo mundo. sem deixar ninguém para trás. Para isso, a gente propõe uma série de políticas públicas que vão priorizar, da periferia para o centro, essa correção histórica que é necessária para todos terem dignidade e viver bem em BH”, declarou Áurea Carolina.A candidata também defende a valorização dos pequenos e microempresários da cidade e planeja subsidiar o transporte coletivo para diminuir o valor da passagem paga pelos usuários. Os recursos, segundo ela, viriam de uma correção nas alíquotas de IPTU da cidade, que passaria a onerar mais os imóveis de maior valor.Opositora declarada do bolsonarismo, Áurea também se mostrou crítica à gestão do prefeito(PSD), à qual classificou como “mais ou menos” e “meia-boca”.“Não representou um retrocesso terrível como vemos no Governo Federal, mas também não avançou o quanto seria preciso. Não enfrentou as grandes contradições da nossa cidade, mas também não avançou o quanto precisava em questões importantes”, avaliou.O próximo candidato entrevistado será(PMB).