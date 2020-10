Engler chama presidente do partido de 'desonesto' e diz que sistema político é 'podre'

Candidato foi sabatinado por jornalistas dos Diários Associados. (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Às voltas com o imbróglio em torno de seu candidato a vice-prefeito, Bruno(PRTB) disparou contra o presidente nacional do partido, Levy Fidelix. Ao, o deputado estadual chamou o dirigente de “desonesto” e sem palavra. Engler diz ter acordado com o partido autonomia para escolher seu companheiro de chapa e, eventualmente, formar coligações.Ele escolheu a coronel reformada da Polícia Militar, Cláudia Romualdo, para o posto de vice. A direção municipal do PRTB, contudo, designou o presidente da legenda na cidade, Mauro Quintão.A confusão foi parar nas mãos da Justiça Eleitoral, que na semana passada indeferiu a chapa composta por Engler e Cláudia . Na segunda (26), registros individuais dos dois também foram barrados . Por ora, o que vale é a parceria formada pelo deputado estadual e Quintão.“Estamos enfrentando dificuldades pois nos colocamos contra o sistema político podre que está aí desde sempre. Fidelix mostrou a sua cara, de dirigente partidário antigo: desonesto e sem palavra. Assumindo a prefeitura, também vamos enfrentar muitas dificuldades, combatendo o sistema podre que está instituído. Seguiremos com o posicionamento firme de não aceitar falcatruas e mentiras, exigindo o cumprimento do que foi combinado”, disparou o candidato.Eleito pelo, partido que abrigou Jairna eleição de dois anos atrás, Engler está na Assembleia Legislativa desde o ano passado. Expulso da sigla após discordâncias entre dirigentes partidários e o presidente da República, desembarcou no PRTB, que tem o vice-presidente Hamilton Mourão em seus quadros.Segundo Engler, as promessas feitas pelos dirigentes do PRTB não condizem com a realidade.“O sistema político-partidário do Brasil é podre. Não estou dizendo que o PRTB é podre. Temos um sistema viciado, que gera muito poder aos partidos. Deveríamos ter candidaturas avulsas, mas o STF, que se acha dono do Brasil, não permite. Então, ficamos dependendo dos partidos”, disse.“Pensei que estivesse entrando em um partido sério, com pessoas sérias. O que eu vi, foi um presidente nacional sem palavra, que se acha dono do partido, que pode impor suas vontades como um ‘rolo compressor’”, completou.De quinta (22) até o próximo dia 12, o Jornal da Alterosa promove, em dias úteis, entrevistas de cinco minutos com os candidatos a prefeito de Belo Horizonte. O noticiário vai ao ar às 19h15. Antes de participar do programa televisivo, Engler foi sabatinado por jornalistas do Estado de Minas.As matérias sobre a entrevista ao EM estão sendo publicadas ao longo desta quarta, na internet. Na quinta, a edição impressa trará um resumo dos principais pontos abordados durante a conversa. Fabiano Cazeca (Pros), Rodrigo Paiva (Novo) e Nilmário Miranda (PT) também já foram sabatinados.