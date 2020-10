Eleição em BH: 'Capitão Nascimento' apresenta programa de Áurea na TV

Ator e diretor tem se empenhado em campanhas de candidatos das esquerdas. (foto: Netflix/Divulgação)

15 de novembro e, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado em 29 de novembro de 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos. O primeiro turno das eleições 2020 será eme, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado emde 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos.







O que muda nas eleições 2020?

Muitas mudanças foram feitas pela Justiça Eleitoral para os candidatos a prefeito e vereador durante o período eleitoral de 2020. Além disso, os eleitores também terão de se adaptar às novas normas para os dias de votação, como a abertura antecipada das seções eleitorais e as regras de higiene que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).









Como justificar o voto nas eleições 2020?

Os eleitores poderão optar por justificar o voto de três formas:

No dia das eleições: o eleitor que estiver fora de sua cidade pode justificar a ausência em qualquer local de votação, das 7h às 17h. O eleitor deverá ter o número do título, um documento oficial de identificação e o formulário de justificativa preenchido.





Depois das eleições: preenchendo o formulário de justificativa em qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento ao eleitor em até 60 dias após a votação.





A justificativa também poderá ser feita no aplicativo e-Título.





Reconhecido internacionalmente por papéis comoem Tropa de Elite, o ator“apresentou” o programa eleitoral televisivo de Áurea Carolina (Psol) nesta quarta-feira. Na peça, o artista opina sobre a deputada federal e demonstra a empolgação com a candidatura dela à Prefeitura de Belo Horizonte., para mim, é dos mais impressionantes sopros de renovação da nossa política. Tenho certeza que ela será uma extraordinária prefeita em Belo Horizonte”, diz ele.Wagner aparece rapidamente. Seu vídeo logo é sobreposto por imagens de Áurea e seu vice, Leonardo Péricles (Unidade Popular), fazendo campanha pelas ruas da cidade. Ele permanece fazendo a locução.Historicamente ligado à esquerda, Wagner também gravou vídeo em apoio ao pessolista Guilherme, candidato a prefeito de São Paulo. A campanha do Psol paulistano utilizou expediente semelhante, tendo o ator como narrador de uma propaganda ilustrada por imagens dos componentes da chapa.A Justiça Eleitoral, contudo, barrou a propaganda no início deste mês. A decisão do juiz eleitoral Guilherme Silva e Souza, da 2° Zona Eleitoral de São Paulo, acatou o argumento que o comercial viola a legislação eleitoral sobre propaganda gratuita, pois extrapola a limitação legal do tempo de aparição de apoiador na gravação, que é de 25% do tempo total de exibição, nos termos do artigo 54, da Lei 9.504/97."No caso em questão, a peça publicitária faz uso da presença de apoiador em aproximadamente a totalidade do tempo de exibição pertencente ao candidato, 16s do total de 17s, conforme mídia carreada aos autos pela representante, flagrante a violação à legislação eleitoral", disse a decisão.O marqueteiro Chico Malfitani, responsável pelos programas de TV de Boulos, disse que seguiu o espírito da lei eleitoral ao usar a voz de Wagner Moura em "off" enquanto a imagem dos candidatos aparecia na tela."Entendo o espírito da lei, é correto, não pode substituir o candidato por um ator. Mas no nosso caso o Wagner foi o locutor e a imagem que aparecia na tela era de Boulos e Erundina. Nós temos apenas 17 segundos, nosso programa é sério. Voltamos ao tempo da censura?", indagou.A denúncia foi apresentada por um advogado de Joice Hasselmann, que representa o PSL na disputa em São Paulo.Áurea Carolina também tem pouco tempo de rádio e televisão. Ela possui 16 segundos em cada um dos dois blocos diários de 10 minutos.Candidato do PT, Nilmário Miranda tem veiculado inserções do ex-presidente Luiz Inácioda Silva.“Nilmário foi meu ministro e sempre lutou pelos direitos do povo. Você sabe: na hora do ‘vamos ver’, quem defende você é o PT”, sustenta o líder do partido, em vídeo veiculado nesta quarta.Em outras oportunidades, Nilmário recorreu ao representante da legenda na eleição presidencial de 2018, Fernando Haddad. Rodrigo Paiva (Novo), por sua vez, tem utilizado o colega de partido Romeu Zema, que governa Minas Gerais desde o ano passado.