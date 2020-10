Cabo Xavier diz que Kalil é 'tirano', 'de esquerda' e que não há nada de positivo na gestão atual

Candidato Cabo Xavier, do Partido da Mulher Brasileira (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



Cabo Xavier’, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte nas O policial militar Edmar Washington Xavier, conhecido como ‘’, candidato ànas Eleições 2020 pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB) disse que não há nada de positivo da gestão do atual prefeito Alexandre Kalil (PSD).









“De positivo não tiro nada (na gestão de Alexandre Kalil). E o ponto crucial negativo é o sufocamento do comércio com o pretexto de defesa da vida. Foi um posicionamento político ideológico para confrontar o Governo Estadual, para o qual ele pretende concorrer nas eleições daqui a dois anos”, declarou.





Questionado se promoveria o isolamento social recomendado pelas autoridades de saúde para combater a pandemia de COVID-19, Cabo Xavier disse que agiria de forma diferente à escolhida por Kalil.





“A vida está acima de qualquer outro bem. É o nosso maior patrimônio. Mas existiam outras formas de fazer isso. Deveria ter feito um conselho participativo, deveria ter medidas de isolamento. Mas começou cedo demais, estendeu demais e sufocou o comércio”, avaliou.





O candidato do PMB atacou, ainda, a ‘falta de diálogo’ do atual prefeito e revelou que pretende implantar uma forma de gestão com mais participação popular, que seria realizada por meio de um aplicativo de celular.









Cabo Xavier foi entrevistado por jornalistas dos Diários Associados (foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press)

O primeiro passo é restabelecer o diálogo , que não existe na gestão atual. O atual governo é tirano, arbitrário e se fechou no mundo dele e fechou as portas ao diálogo com segmentos da sociedade. temos um programa chamado Eu Prefeito. É convidar as pessoas, o cidadão, para ser prefeito da sua rua, do seu bairro, estabelecendo conselhos consultivos para participar das tomadas de decisões da administração pública. O prefeito é um servidor do povo e tem que servir as pessoas com humildade, sem estereótipos de vaidade, com humildade. As decisões serão tomadas por meio de um aplicativo, em que as pessoas vão votar as prioridades do bairro, classificando de acordo com a capacidade econômica do Município”, projetou.

‘Kalil é de esquerda’

Cabo Xavier tem 1% da preferência do eleitorado belo-horizontino, mesma pontuação de Alexandre Kalil lidera com 63% das intenções de voto. De acordo com as pesquisas eleitorais mais recentes temda preferência do eleitorado belo-horizontino, mesma pontuação de Rodrigo Paiva (Novo) e Luisa Barreto (PSDB).lidera comdas intenções de voto.



Questionado sobre um eventual segundo turno na capital mineira em que ele não estivesse presente, Cabo Xavier disse que não apoiaria ninguém ‘da esquerda’, posicionamento ideológico em que incluiu também o prefeito e candidato Alexandre Kalil.



“Não apoiaria ninguém da esquerda, de forma nenhuma. O pessoal do PT, PSTU. Wadson Ribeiro, Nilmário Miranda, “Não apoiaria ninguém da esquerda, de forma nenhuma. O pessoal do PT, PSTU. Wadson Ribeiro, Nilmário Miranda, Áurea Carolina ”, afirmou.





Sobre uma possível disputa entre Kalil e um desses candidatos ‘de esquerda’, Cabo Xavier foi incisivo ao declarar quem apoiaria: “Nenhum dos dois. Ficaria neutro. Mesmo porque o Kalil é de esquerda. Está mais do que claro”.





E explicou o que é a esquerda, no seu entendimento. “É o espectro político-ideológico que tem uma doutrina voltada para o marxismo, para o socialismo e difere do conservadorismo liberal, que é considerado de direita. Cuba, China, Coreia do Norte são comunistas.”