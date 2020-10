Tecnologia e foco na prevenção: as ideias de Marcelo Souza e Silva para a saúde em BH

Marcelo Souza e Silva quer estabelecer diálogo com o presidente Jair Bolsonaro e o governador Romeu Zema (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Candidato ade Belo Horizonte pelo Patriota,aposta na tecnologia como forma de dirimir problemas que afetam o sistema público de saúde. Em entrevista ao Jornal da Alterosa, nesta sexta-feira (30), ele falou sobre a possibilidade de utilizar mecanismos virtuais para organizar filas de espera por consultas e exames especializados.Foco, também, no aprimoramento da rede de atenção preventiva."(É preciso melhorar) o programa saúde da família, para que essas pessoas sejam atendidas mais em casa, evitando a busca indevida por atendimentos em unidades de saúde", pontuou.Marcelo projeta, ainda, estabelecer parcerias com hospitais filantrópicos.O candidato quer estabelecer diálogo com o presidente Jair(sem partido) e o governador Romeu(Novo).Um dos objetivos é a construção de força-tarefa em prol de intervenções que possam diminuir o sofrimento trazido pelos temporais."Precisamos cuidar e buscar recursos junto aos governos federal e estadual, a organismos internacionais e, até mesmo, à iniciativa privada", afirmou.Por ora, Marcelo pretende defender soluções paliativas, como bueiros que impeçam a descida de sujeiras aos dutos que carregam a água das chuvas.Embora liste, em seu plano de governo, obras como corredores de ônibus nas avenidas Amazonas e, o presidente licenciado da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) deseja trabalhar por recursos para a ampliação do metrô."Temos que buscar, junto aos governo federal e estadual, (a linha 2 do)para Belo Horizonte, para termos os modais trabalhando em conjunto, dando mais conforto e segurança aos usuários, além de um preço mais justo", disse.