Pelo WhatsApp, impostores se passam por Áurea Carolina para pedir dinheiro

Áurea comunicou autoridades sopre golpe sofrido via aplicativo de mensagens. (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Outros golpes acometeram o Psol

Carolina, representante do Psol na disputa pela Prefeitura de, foi vítima decibernético neste sábado. Passando-se pela candidata e utilizando um número de celular que não é o dela, impostores abordaram integrantes da equipe da deputada federal para solicitar dinheiro. Pelo WhatsApp, os fraudadores diziam que os recursos tinham o objetivo de fomentar a campanha.A pessolista acionou a Justiça Eleitoral e pretende enviar comunicados ao Ministério Público e à Delegacia de Crimes Cibernéticos. Pelas redes sociais, Áurea emitiu alerta a apoiadores e seguidores sobre o caso, com o objetivo de evitar transtornos a outras pessoas.“As contas bancárias identificadas nas mensagens em anexo, ou mesmo outras eventualmente apresentadas para demais vítimas, não se apresentam como os meios institucionais de arrecadação da campanha eleitoral da candidata, ou mesmo sua conta pessoal”, diz o documento enviado pela equipe jurídica de Áurea à Justiça Eleitoral. O texto é assinado pelo advogado Felipe Gallo da França.O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oferece um canal de denúncia que permite a comunicação, por parte de eleitores, sobre casos do tipo.tentou contato com Áurea. A assessoria da candidata, contudo, disse que, por ora, ela não vai tecer comentários sobre a questão.Áurea Carolina não foi a primeira integrante do partido a ser vítima de golpes do tipo. O candidato da legenda em São Paulo, Guilherme sofreu ataque semelhante ainda neste mês . Casos similares ocorreram, também, com Renata Souza, postulante à Prefeitura do Rio de Janeiro, e Fernanda Melchionna, que concorre em Porto Alegre.Em BH, o Psol tem os apoios de PCB e Unidade Popular, responsável por indicar o vice-candidato, Leonardo Péricles.