Líder do governo Bolsonaro na Câmara diz que Constituição tornou o Brasil 'ingovernável'

O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), afirmou que a Constituição Federal "só tem direitos" e que a carta magna "tornou o Brasil ingovernável". As declarações geraram polêmica e reações no mundo jurídico e no Congresso Nacional. O parlamentar participou do seminário "Um dia pela democracia", organizado pela Associação Brasileira de Direito Constitucional, nesta segunda-feira (26/10), e durante o evento, chegou a sugerir a convocação de uma nova constituinte.

Ele reclamou do que chamou de "ativismo político do Poder Judiciário e do Ministério Público", que seriam permitidos pela Constituição. “Nossa Constituição, a Constituição Cidadã... o presidente (José) Sarney já dizia isso quando a sancionou, que ela tornaria o país ingovernável. E o dia chegou. Temos um sistema ingovernável. Estamos há seis anos com deficit fiscal primário, ou seja, gastamos menos do que arrecadamos”, disse Barros.

O parlamentar se posicionou, também, contra o poder dos órgãos de fiscalização presentes nas instituições, especialmente no Poder Judiciário. “Quando eu falo em reformar a Constituição, eu penso também em equilibrar os poderes. O poder fiscalizador ficou muito maior do que os demais e, numa situação incompreensível, de inimputabilidade [de seus agentes]. Juízes, promotores, fiscais da Receita, agentes do Tribunal de Contas da União, da Controladoria-Geral da União provocam enormes danos com acusações infundadas e nada respondem por isso”, criticou o vice-líder do governo", completou.

REAÇÕES

As declarações contundentes de Barros ecoaram no Poder Legislativo e no Judiciário. A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) afirmou que "vê com preocupação declarações que atacam a Constituição Federal, o Poder Judiciário e os direitos e garantias que fundamentam o Estado de Direito". De acordo com a entidade, "o intento de conduzir medidas fora do estabelecido pela Constituição denota a intenção de cercear a autonomia e a independência dos membros do Judiciário para a fiscalização e a aplicação da lei".

Para a associação, a intenção do parlamentar é ilegal. "Em momentos de crise, os princípios fundamentais da República devem ser preservados, como a pluralidade política, a separação harmônica entre os Poderes e as prerrogativas dos integrantes do sistema de Justiça. Não há solução para crises fora da ordem constitucional", informou a Frentas, em nota.

Pelo Twitter, o deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) disse que as declarações de Barros demonstram ignorância. “A declaração do líder do governo Ricardo Barros de que o Brasil precisa de outra Constituição como o Chile porque a atual tornou o Brasil ingovernável demonstra uma ignorância política e histórica”, destacou.

O deputado Fábio Barros também se manifestou contra uma nova constituinte. "Ricardo Barros, líder do governo, quer uma outra Constituição. Sou contra. O exemplo do Chile não nos serve. Lá, evoluíram da ditadura para a democracia. E aqui? Será que querem o contrário ? Sou contra. Viva a Constituição cidadã de 1988", escreveu ele nas redes sociais.