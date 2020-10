'Não existe esse negócio de corrupção acabou', diz Sergio Moro

Sergio Moro (foto: Marcos Corrêa/PR)

Na mesma live, Bolsonaro disse: 'Pode estar havendo corrupção em algum setor? Pode. Porque não é fácil administrar'



Saiba mais:https://t.co/6l5uscXoGs pic.twitter.com/60iWks4N8t %u2014 Estado de Minas (@em_com) October 16, 2020

Dinheiro na cueca

Na manhã desta quinta-feira, agentes da Polícia Federal realizaram busca e apreensão na residência do senador Chico Rodrigues, até então vice-líder do governo Bolsonaro no Senado.





Em um cofre na casa do parlamentar, a polícia encontrou R$ 10 mil e US$ 6 mil e mais R$17,9 mil na parte de trás da cueca do senador.





De acordo com o relato, em dado momento, Chico Rodrigues pediu para ir ao banheiro. Porém, o delegado Wedson Cajé percebeu que havia um grande volume, em formato retangular, na parte traseira das vestes do senador.

esse negócio de.” A declaração é do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública,, ao comentar a operação da Polícia Federal que flagrou o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) com R$17,9 mil na parte de trás da cueca . O parlamentar é aliado do presidente Jair Bolsonaro e até o escândalo era vice-líder do governo na Câmara.Moro rebateu a alegação de Bolsonaro que vem repetindo nos últimos dias que “não existe mais corrupção”.“O que o episódio (com Chico Rodrigues) nos traz de lição é que não existe o negócio de 'corrupção acabou'. Você tem que ter instituições de controle e que, identificado o fato, promovam adas pessoas que praticam este crime. Nos últimos anos, tivemos grande crescimento (no combate à corrupção) com a Lava-Jato , muitas pessoas foram responsabilizadas. Mas hoje em dia está todo mundo solto, e alguns mecanismo que foram feitos para as pessoas serem pegas, como a segunda instância, foram eliminados” disse Sergio Moro em entrevista à Gaúcha ZH nesta quinta-feira.