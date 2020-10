'Para nós, a Lava-Jato não tem finalidade', diz Bolsonaro

(foto: Marcos Corrêa/PR)



"Eu vou tocar a última vez no assunto de "acabei com a lava-jato". É impressionante a hipocrisia de muita gente, de grande parte da imprensa. No meu governo não tem mais Lava-Jato, nós não temos nenhuma notícia de corrupção, para nós a Lava-jato, vamos dizer assim, não tem finalidade", afirmou.



Na quarta-feira (7/10), O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a Operação Lava-Jato na noite desta quinta-feira (8/10). Em live, o presidente tentou explicar o discurso dele sobre a operação."Eu vou tocar a última vez no assunto de "acabei com a lava-jato". É impressionante a hipocrisia de muita gente, de grande parte da imprensa. No meu governo não tem mais Lava-Jato, nós não temos nenhuma notícia de corrupção, para nós a Lava-jato, vamos dizer assim, não tem finalidade", afirmou.Na quarta-feira (7/10), o presidente afirmou que tinha acabado com a Lava-Jato, porque não tinha corrupção no governo . "Queria dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava-Jato... eu acabei com a Lava-Jato porque não tem mais corrupção no governo", afirmou durante a cerimônia de lançamento do programa Voo Simples.





A fala não repercutiu bem. Nesta quinta, os integrantes da força-tarefa da Lava-Jato do Paraná reagiram às declarações do presidente com uma nota pública em que lamentaram a declaração.





Bolsonaro disse, agora, que apesar de dizer que o governo dele não precisa da operação, outros órgãos e governos estaduais precisam.



"Agora para os demais órgãos do Brasil, alguns municípios e estados vai continuar funcionando normalmente, ontem mesmo tivemos operação Lava-Jato, quase diariamente temos operação Lava-Jato, O Covidão nem começou ainda. Tem estados aí que o governador já recebeu 3 visitas da PF. Então, o pessoal fala que eu tô acabando com a Lava Jato, quem fala isso aí ou é desinformado ou está agindo de má fé, ou está com dor de cotovelo", disse, sem citar nomes.





"Eu sei que é obrigação, mas no passado vocês não tinham isso.No passado as diretorias eram tudo loteadas por partido político. Está na cara que tinhas problemas. Eu tenho muito orgulho de estar a frente do Executivo com 23 ministros onde nenhuma suspeita de corrupção até o momento pairou sobre nós. Obviamente pode acontecer pelo tamanho das pastas...", continuou.